Greifswald rüstet sich mit Ex-Auer Guido Kocer für Regionalliga

Der Greifswalder FC hat seinen nächsten Neuzugang in trockenen Tüchern. Guido Kocer stürmt künftig in der Regionalliga für den GFC.

Mehr zur Oberliga NOFV-Nord News

Spieltag

Tabelle

Transfers

Der Greifswalder FC schraubt weiter an seinem Regionalliga-Kader für die neue Spielzeit. Mit Guido Kocer hat sich der Oberliga-Meister noch einmal namhaft im Angriff verstärkt. 85-mal lief der gebürtige Wormser, der zumeist über die linke Offensivseite kommt, für Erzgebirge Aue und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga auf, erzielte dabei neun Tore selbst und bereitete zwölf weitere vor.

2014 zog es den Angreifer dann in die Türkei, wo er bis dato in Liga 1 und 2 auf Torejagd ging. Nach acht Jahren kehrt der mittlerweile 33-jährige Linksfuß nun nach Deutschland zurück, wo er sich auf die neue Aufgabe in Greifswald freut. "Mir wurde hier ein Projekt vorgestellt, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Hier kann richtig was entstehen, das reizt mich total, da hab ich echt Bock darauf", so Kocer. Weiter: "Wir haben das gleiche Ziel und daher passte das jetzt einfach."

Hier kann richtig was entstehen, das reizt mich total, da hab ich echt Bock darauf. Guido Kocer

"Guido ist ein erfahrener Spieler mit viel Qualität im offensiven Mittelfeld", so Dave Wagner, Geschäftsführer Sport. "Darüber hinaus wird er unserer Mannschaft als Typ sehr gut tun. Cool, dass er sich für unseren gemeinsamen Weg entschieden hat."

Diese Erfahrung, die er durch etliche Jahre im Profigeschäft gesammelt hat, wolle Kocer nun unbedingt an die jungen Spieler weitergeben. "Ich möchte ein Vorbild sein, sie an die Hand nehmen und die Mannschaft ein bisschen führen. Und natürlich möchte ich es mir selbst in der kommenden Saison auch noch mal beweisen."