Greifswald: Neben Richardson gehen zwölf weitere Spieler

Umbruch beim Greifswalder FC: Ab Sommer gehören dreizehn Akteure nicht mehr zum Kader. Neben Joe-Joe Richardson und Nico Granatowski verlassen weitere bisherige Stammspieler den Verein - und auch Drittliga-Rekordspieler Müller hört auf.

Jüngst meldete Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen mit Joseph Charles "Joe-Joe" Richardson II den ersten Neuzugang für die kommende Drittligasaison - ein herber Verlust für den GFC, war der US-Boy doch Dreh- und Angelpunkt der Offensive der Greifswalder.

Nun meldet der Verein von der Ostsee aber gleich auf einen Schlag zwölf weitere Abgänge: So werden Artis Lazdins, Adam Marczuk, Matti Kamenz, Robert Müller, Fatlind Memaj, Robin Krolikowski, Maksym Kowal, Mika Schneider, Nico Granatowski, Anthony Syhre, Luca Jensen und Jonas Brendieck in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader gehören.

Kamenz tritt kürzer

Doch der Reihe nach: 20 Einsätze in der jüngst abgelaufenen Saison hatte der 37-jährige Artis Lazdins, der im Winter 2022 aus Lettland kam und als ehemaliger lettischer Nationalspieler dem Team die nötige Stabilität in der Defensive verlieh. Er wird seine Karriere beenden, bleibt dem Verein aber im Nachwuchs erhalten. Das gilt auch für den vierten Keeper Adam Marczuk (27), der nach einen Kreuzbandriss seine Handschuhe bereits an den Nagel gehängt hat. Ab der neuen Saison will er sich in Greifswald als Nachwuchstrainer ausprobieren.

Als "einen weiteren großen Verlust" bezeichnen die Verantwortlichen beim GFC den Abgang von Keeper Matti Kamenz. Der 24-jährige Torhüter, der in der laufenden Saison auf 20 Einsätze kam, wechselte erst vor einem Jahr vom FSV Zwickau zum GFC und kam "mit seiner ruhigen und aufgeschlossenen Art im gesamten Verein sehr gut an." Ein neues berufliches Standbein, so Kamenz, lasse sich mit den Profibedingungen in Greifswald nicht vereinbaren, nennt der Keeper Gründe für seinen Abschied.

Karriereende von Rekordspieler Müller

Mit Robert Müller beendet ein weiterer Defensivspieler seine Karriere. Der 36-jährige Innenverteidiger, aktuell noch Drittliga-Rekordspieler mit 348 Partien, verpasste die abgelaufene Saison 2022/2023 aufgrund einer Verletzung komplett.

Fatlind Memaj, seit 2009 in Greifswald, will sich hingegen in der kommenden Saison einer neuen sportlichen Herausforderung stellen. Der 24-Jährige durchlief nach seinem Wechsel vom SV Kröslin alle Nachwuchsmannschaften des GFC und feierte 2018 sein Pflichtspieldebüt im Herrenbereich. Der Angreifer kam in der abgelaufenen Spielzeit auf fünf Regionalliga-Einsätze.

Außerdem laufen die Verträge von Robin Krolikowski (24, elf Einsätze), Maksym Kowal (31, 27 Einsätze), Mika Schneider (22, acht Einsätze), Nico Granatowski (31, 14 Einsätze), Anthony Syhre (28, 14 Einsätze), Luca Jensen (25, 22 Einsätze) und Jonas Brendieck (23, 13 Einsätze) am Saisonende aus und werden nicht verlängert. "Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz und ihr Engagement für unseren Greifswalder FC und wünschen allen auf ihrem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg", so Geschäftsführer David Wagner.