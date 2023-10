Ex-Leipziger Sörloth an drei Treffern beteiligt: Villarreal schlägt Granada

In einer besonders in der ersten Hälfte spektakulären Partie gewinnt der FC Villarreal auswärts beim FC Granada mit 3:2 und feiert einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

In der ersten Halbzeit kaum zu stoppen: Alexander Sörloth (re.). Getty Images

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Granada und dem FC Villarreal stand am 10. Spieltag bereits im Zeichen des Abstiegskampfs. Die Gäste warteten seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg und reisten als Tabellen-15. nach Andalusien. Granada gewann dagegen im August das letzte Mal und holte in den vergangenen sieben Auftritten lediglich drei Punkte - lediglich das 2:2 gegen Barça Anfang Oktober konnte als Erfolg des 19. in La Liga gewertet werden.

Sörloth legt zweimal auf - und trifft selbst

Die Partie brauchte 15 Minuten Anlaufzeit, ehe es rund ging. Auf der einen Seite köpfte Uzuni aus kürzester Distanz über das Tor (16.), auf der anderen nutzte Gerard die erste Chance nach toller Vorarbeit von Sörloth zum Führungstreffer (18.).

Sörloth sollte auch in der Folge im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben: Erst holte der Ex-Leipziger einen Elfmeter gegen Keeper André Ferreira heraus, den Gerard cool zum 2:0 verwandelte (23.). Dann schloss er ein Solo mit einem unhaltbaren Schuss zum 3:0 ab (28.).

Granada ist noch vor der Pause dem Ausgleich nahe

Es roch bereits nach Vorentscheidung, doch angestachelt von ersten Pfiffen der eigenen Fans drehte Granada auf. Erst traf Ricard im direkten Gegenzug aus spitzem Winkel (29.), dann setzte Uzuni den Ball nach einem feinen Dribbling zum Anschlusstreffer ins Netz (34.). Noch vor der Pause scheiterte Puertas völlig frei aus kurzer Distanz an Jörgensen - es war die große Chance zum Ausgleich (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel war Granada dem Ausgleich nahe: Erst wurde ein Uzuni-Schuss gerade noch geblockt (46.), dann köpften Ruiz (57.) und Puertas (61.) jeweils aus aussichtsreicher Position über den Kasten. Auch Zaragoza scheiterte aus spitzem Winkel an Jörgensen (67.).

Diedhiou scheitert kurz vor Schluss

In der Folge nahmen die Torraumszenen immer mehr ab, nicht zuletzt, da sich Villarreal darauf verlagerte, die Führung über die Zeit zu bringen. Erst in der vorletzten Minute hatte der eingewechselte Diedhiou den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an einer Glanzparade von Jörgensen.

Weil nach einem Konter Morales auf der Gegenseite alleine vor André Ferreira ebenfalls vergab, blieb es beim 3:2. Villarreal feiert damit einen kleinen Befreiungsschlag und springt ins Tabellenmittelfeld, während Granada zunehmend den Anschluss zu verlieren droht.