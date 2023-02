Golden Shoe: Füllkrug hat Top Ten im Blick - Mbappé schüttelt Lewandowski ab

Spitzenreiter Erling Haaland hat einen neuen ersten Verfolger, Niclas Füllkrug ist den Top Ten wieder nah - und Kylian Mbappé nimmt Kurs aufs Treppchen. Das aktuelle Golden-Shoe-Ranking.

Nach drei torlosen Auftritten hat Niclas Füllkrug am Samstag bei Werder Bremens 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum sein 14. Saisontor erzielt - was sich nicht nur in der Bundesliga-Torjägerliste, sondern auch im Golden-Shoe-Ranking gleich positiv bemerkbar machte. Der Nationalstürmer kletterte vom 15. auf den elften Platz und ist nur noch 0,5 Punkte von den Top Ten entfernt.

Diese führt weiterhin Erling Haaland an. Und obwohl sich Napoli-Torjäger Victor Osimhen mit seinem 19. Saisontor an Amahl Pellegrino (Bodö/Glimt; Saison schon beendet) auf den ersten Verfolgerplatz vorschob, ist der Norweger von Manchester City weiterhin der große Favorit darauf, Robert Lewandowski als Golden-Shoe-Gewinner abzulösen. Auch Haaland traf am Wochenende einmal und steht nun bei satten 27 Treffern in 24 Premier-League-Einsätzen.

Kylian Mbappé steuerte am Sonntag einen Doppelpack zu Paris St. Germains 3:0-Erfolg in Marseille bei, schüttelte damit im Ranking mehrere Spieler um Titelverteidiger Lewandowski ab und ist nun alleiniger Fünfter mit Tuchfühlung zum viertplatzierten Harry Kane (Tottenham), der nur einmal häufiger getroffen hat. Barça-Stürmer Lewandowski, aktuell mit Oberschenkelproblemen angeschlagen, liegt gemeinsam mit Folarin Balogun (Stade Reims) und Jonathan David (Lille) auf dem siebten Platz.

Valencia hält sich wacker - Grifo klettern mit Messi

Wacker schlägt sich auch weiterhin Enner Valencia, der sein Torekonto von 20 auf 22 erhöhte, als Fenerbahce- und damit Süperlig-Profi aber anders bewertet wird als die Spieler aus den fünf Topligen. Weil seine Trefferzahl nicht mit dem Faktor 2, sondern mit 1,5 multipliziert wird, reicht es "nur" für Platz sechs.

Zweitbester Bundesliga-Akteur hinter Füllkrug bleibt Vincenzo Grifo (Freiburg), der sich - genau wie FIFA-Weltfußballer Lionel Messi - vom 35. auf den 23. Platz vorschob, gleichauf mit dem nun genesenen Christopher Nkunku (Leipzig). In den Top 40 tauchen aus dem deutschen Oberhaus außerdem Marcus Thuram (Gladbach) und Jamal Musiala (FC Bayern) mit je elf Treffern auf Rang 38 auf.

