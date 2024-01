Dovbyks Hattrick in sechs Minuten: Girona schießt Sevilla mit 5:1 ab

Der FC Girona ist weiterhin das Team der Stunde in La Liga. Gegen den FC Sevilla wurde die Tabellenführung beeindruckend verteidigt.

Der FC Barcelona und Real Madrid hatten am Sonntag bereits vorgelegt, also musste der FC Girona sein Heimspiel gegen den FC Sevilla gewinnen, um wieder Tabellenführer in La Liga zu sein. Zuletzt gab es ein enttäuschendes Remis gegen Schlusslicht Almeria - und auch gegen Sevilla ging der Start in die Hose. Nach zehn Minuten schoss Isaac den Tabellen-17. in Führung.

Lange brauchte Girona aber nicht, um zu antworten. Drei Minuten später war es Dovbyk, der eine Flanke von Savio zum Ausgleich verwertete. Erneut nur zwei Minuten später war es wieder der Ukrainer, der diesmal nach Vorlage von Portu zum 2:1 einschieben musste. In dieser Phase ging alles zu schnell für Sevilla, Girona und allen voran Dovbyk spielten sich in einen Rausch. Dieser fand in Minute 19 seinen Höhepunkt, als der Angreifer Sergio Ramos auswackelte und per strammen Schuss ins rechte Eck seinen Hattrick schnürte - innerhalb von sechs Zeigerumdrehungen.

Sevilla bekam die volle Breitseite von Gironas Selbstvertrauen ab, konnte bis zur Pause einen vierten Einschlag aber immerhin verhindern. Wenn auch glücklich, Portu traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten (38.).

Tsygankov macht alles klar

Nach Wiederanpfiff dauerte es aber nicht lange, ehe Girona die Führung ausbaute und damit bereits alles klar machte - Tsygankov stellte nach einem weiteren blitzsauberen und schnell vorgetragenen Angriff über links auf 4:1 (58.).

Die restliche Spieldauer verlief ohne große Highlights, Sevilla kam um eine noch deutlichere Niederlage aber nicht herum. Kurz vor dem Ende sorgte der eingewechselte Stuani für den Endstand, nachdem Miguel im Strafraum quergelegt hatte (89.).

Girona ist somit weiterhin Tabellenführer in La Liga, einen Punkt vor Real Madrid, das aber ein Spiel weniger absolviert hat. Als nächstes geht es für beide Teams in der Copa del Rey weiter. Girona spielt am Mittwoch (19.30 Uhr) auf Mallorca, Sevilla am Donnerstag (21 Uhr) bei Atletico Madrid.