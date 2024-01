Dreierpack Ferran Torres: Barça entscheidet Schlagabtausch für sich

Der FC Barcelona hat ein wildes Spiel bei Betis Sevilla knapp für sich entschieden. Die Katalanen fingen sich nach einem Isco-Doppelschlag spät und schlugen zweimal entscheidend zu.

16-Jähriger feiert Debüt

Barça-Coach Xavi setzte zur Überraschung vieler in der Innenverteidigung auf den erst 16 Jahre alten Startelf-Debütanten Pau Cubarsi, Kapitän Sergi Roberto fand sich im Vergleich zum 3:1-Sieg im Achtelfinale der Copa del Rey gegen Außenseiter Unionistas Salamanca auf der Bank wieder. Christensen fehlte dafür im Kader, Araujo begann hinten. Auch Gündogan und Lewandowski starteten wieder.

Die aktuell schwächelnden Katalanen hatten zunächst Glück, dass Luiz Henrique nach Iscos Heber eine Großchance ausgelassen hatte (4.). Nach durchwachsenem Beginn fand der spanische Meister aber immer besser in die Partie und hatte durch Pedri ebenfalls eine sehr gute Gelegenheit auf das 1:0, der Spielmacher vergab jedoch per Heber (14.).

Ferran Torres staubt zunächst glücklich ab

Wenig später ging das Xavi-Team in Führung: Ferran Torres wurde von Pedri, der glücklich an ein Gündogan-Zuspiel gelangt war, perfekt in Szene gesetzt und schob ein (21.). Während die Hausherren vorne immer wieder verzweifelten, traf Lamine Yamal, der zweite 16-Jährige in der Startelf der Gäste, den Pfosten (38.). Ferran Torres' Abstauber-Tor daraufhin wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Kurz nach Wiederanpfiff war es dann aber soweit: Ferran Torres erzielte das 2:0, diesmal war keine Abseitsposition vorgelegen. Lamine Yamal hatte zuvor erneut den Pfosten getroffen, diesmal war die Kugel regulär vor die Füße des abstaubenden Doppelpackers gesprungen (48.)

Iscos Hammer nur der Anfang

Wer nun dachte, dass die Vorentscheidung gefallen war, irrte sich. Denn wie so oft in der jüngeren Vergangenheit schwamm Barça hinten plötzlich gewaltig und holte sich die Quittung ab. In nur drei Minuten gelang Isco ein Doppelpack, der Spielmacher wuchtete die Kugel erst in den Winkel (56.) und spitzelte dann eine Flanke an Inaki Pena vorbei (59.). Der zweite Treffer des ehemaligen Real-Akteurs war erst nicht gegeben worden, der VAR korrigierte dies jedoch zu Recht.

In der Schlussphase suchten beide Teams den Weg nach vorne, wirklich gefährlich wurde es aber lange nicht. Luiz Henriques Schuss am Tor vorbei war noch die beste Gelegenheit für Betis, das am Drücker war (76.).

Joao Felix und der nächste Doppelschlag

In der 90. Minute aber zappelte die Kugel wieder im Netz. Joker Joao Felix nahm nach Vorarbeit von Ferran Torres Maß und beförderte den Ball sehenswert per Außenrist ins Tor. Zwei Minuten später lupfte Matchwinner Ferran Torres die Kugel zur endgültigen Entscheidung über Betis-Keeper Rui Silva hinweg in die Maschen - der Schlusspunkt (90.+2).

Am Mittwoch gastiert Barcelona im Viertelfinale der Copa del Rey bei Athletic Bilbao (21.30 Uhr), ehe die Katalanen am Samstag ab 18.30 Uhr Villarreal empfangen. Betis Sevilla gastiert zweieinhalb Stunden später bei RCD Mallorca.