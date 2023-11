Girona lässt sich trotz Führung auskontern: Katalanen verlieren Tabellenführung

Nach fünf Ligasiegen in Folge hat Girona mal wieder Punkte liegengelassen: Die Katalanen trennten sich mit 1:1 von Bilbao, das per Gegenstoß zum Ausgleich traf.

Durch den ungefährdeten Sieg am Sonntagabend in Cadiz setzte Real Madrid Girona im Rennen um Platz eins unter Druck. Für die Verteidigung der Tabellenspitze benötigten die Katalanen einen Erfolg gegen Bilbao. Doch bereits vor dem Anstoß gab es für die Blanquivermells einen Rückschlag: Top-Torschütze Dovbyk fehlte aufgrund von muskulären Problemen. Dafür rückte Stuani in die Startelf - die einzige Änderung im Vergleich zum 2:1 bei Rayo Vallecano.

Der Ersatzmann sollte auch an den gefährlichsten Aktionen der Hausherren im ersten Durchgang beteiligt sein. In einer Drangphase zwischen der zehnten und 20. Minute köpfte der Routinier zunächst übers Tor (14.) und scheiterte im Anschluss an Unai Simon (18.).

Herreras Tor zurückgenommen

Obwohl Girona nach verschlafener Anfangsphase mit zunehmender Zeit die Kontrolle übernahm, kreierte Bilbao in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen: Guruzeta hatte durch einen zu überhasteten Abschluss die frühe Führung verpasst (5.) und de Marcos schoss nur drüber (23.). Dies wäre beinahe bestraft worden: Da aber Herreras Treffer aufgrund einer Abseitsposition von Vorbereiter Savio zu Recht zurückgenommen wurde (27), ging es torlos in die Kabinen.

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff durften die Heimfans im Estadi Montilivi dann einen regulären Treffer bejubeln: Savios Hereingabe rutschte zu Tsygankov durch, der in die kurze Ecke traf.

Inaki Williams trifft überlegt

Allerdings hielt die Führung keine Viertelstunde, weil die Blanquivermells sich auskontern ließen. Über Vesga und Sancet landete die Kugel bei Inaki Williams, der Aleix Garcia clever kreuzte und im Anschluss überlegt abschloss (67.).

In den verbleibenden Minuten drängten nicht etwa die Gastgeber auf den sechsten Ligasieg in Serie, sondern Athletic Club rannte an. Allerdings belohnte sich die Elf von Ernesto Valverde nicht, sodass es beim 1:1 blieb.

Durch das Remis verloren die Katalanen die Tabellenführung an Real Madrid. Bilbao blieb hingegen Tabellenfünfter und verpasste den Abstand auf Barcelona zu verkürzen - Barça hatte sich mit einem 1:1 bei Rayo Vallecano zufriedengeben müssen.

Beide Teams sind am Samstag wieder gefordert: Girona empfängt Valencia (14 Uhr) und die Basken Vallecano (16.15 Uhr).