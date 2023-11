Spontan in der Startelf: Rodrygo stiehlt Bellingham die Show

Real Madrid ist wieder Tabellenführer - zumindest bis Girona am Montag nachziehen kann. In Cadiz gewannen die Königlichen dank Rodrygo, der eigentlich hätte geschont werden sollen.

Ohne die verletzten Camavinga und Tchouameni sollten Kroos und Valverde sich im königlichen 4-2-2-2 den defensiven Part im Mittelfeld teilen, zunächst spielte Real aber nach vorne. Beinahe hätte eine abgefälschte Carvajal-Flanke ihren Weg ins Tor gefunden (3.).

Beginnend mit einer Freistoß-Chance durch den Ex-Madrilenen Hernandez (8.) war aber plötzlich auch das heimstarke Cadiz da (zuvor erst fünf Gegentore, eine Niederlage im eigenen Stadion). Ramos köpfte nach einer Ecke nur knapp vorbei (11.), kurz darauf köpfte auch Navarro (13.).

Aushilfe Rodrygo traumhaft in den Knick

Mitten in Cadiz' gute Phase hinein ließ jedoch der Favorit die Muskeln spielen - Rodrygo, der nur begann, weil sich Brahim Diaz kurzfristig verletzt hatte, jagte den Ball aus 15 Metern traumhaft in den Knick (14.). Individuelle Klasse. Nach dem Führungstreffer kontrollierte Real das Geschehen eine Weile, weil Cadiz im letzten Drittel auch die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ.

Kurz vor der Pause entdeckten die Hausherren, die Madrid durch giftiges Angriffspressing immer wieder das Leben schwer machten, dann das Stilmittel Fernschüsse für sich: Roger verlangte erst Kepa-Vertreter Lunin eine Glanzparade ab (39.), dann schoss er nur knapp am Kreuzeck vorbei (45.+4). In den ersten 45 Minuten war viel Augenhöhe.

Nach Wiederbeginn trat Real dominanter auf. Bellingham probierte viel auf eigene Faust, auch das sorgte nur selten für Gefahr. In der 53. Minute allerdings schon, als der Engländer für Rodrygo durchsteckte, der sich weder für einen Abschluss noch für einen Querpass zu Joselu richtig entscheiden konnte. Die Mischung war's - Chance vertan.

Weil es nach wie vor nur ein Tor Rückstand war, machte Cadiz die Partie durch mutiges Voranpreschen wieder wilder, was Real in die Karten spielte - das Hin und Her eröffnete dem Favoriten Räume. Modric schoss ansatzlos an den Pfosten (63.), eine Zeigerumdrehung später umkurvte Rodrygo im Konter zwei Verteidiger und schnürte - erneut platziert - den Doppelpack (64.).

Die Vorentscheidung? Der eingewechselte Gomez hatte zügig die große Chance auf den Anschlusstreffer, schoss frei am Fünfer aber Lunin an (68.). Nach einem weiteren Konter setzte Rodrygo Bellingham ein - per Flachschuss machte der Engländer alles klar (74.). Nach dem 3:0 trudelte die entschiedene Partie allmählich aus, der glücklose Joselu verpasste auch in letzter Instanz einen Treffer (86.).

Durch den schlussendlich hochverdienten Sieg springt Real zumindest über Nacht an die Tabellenspitze, am Montagabend kann Girona gegen Bilbao nachziehen. Die Königlichen können am Mittwochabend in der Champions League im Heimspiel gegen Neapel den Gruppensieg eintüten.