Giro d'Italia: Zahlen, Rekorde und zwei Vater-Sohn-Geschichten

Die Schnellsten

Arnaud Démare (li.) sprintete auf der 7. Etappe 2020 als Erster über die Ziellinie. Am Ende betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit in Brindisi 51,234 km/h, schneller war bislang keiner. Beim Prolog 2001 brannte der Belgier Rik Verbrugghe (re.) auf den 7,6 Kilometern in Pescara sogar einen Schnitt von 58,9 km/h in den Asphalt. imago images (2)