Giannis - und noch mehr? Das ist Deutschlands Viertelfinal-Gegner Griechenland

Von einem der wichtigsten Spiele in den vergangenen 15 Jahren ist die Rede. Am Abend trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale auf Titel-Favorit Griechenland. Was erwartet die DBB-Auswahl?

Der Weg ins Achtelfinale: Griechenland ist durch die Gruppenphase gerauscht. Der zweimalige Europameister bezwang Kroatien (89:85), Großbritannien (93:77) und Estland (90:69), gewann das (vor-)entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen Gastgeber Italien (85:81) und ließ auch der Ukraine (99:79) dank einer Giannis-Show mit 41 Punkten keine Chance. Im Achtelfinale trafen die Griechen dann auf Tschechien und hatten durchaus Mühe. Dem vermeintlichen Außenseiter gelang es, das Spiel drei Viertel offen zu halten, musste im Schlussabschnitt aber abreißen lassen (94:88).

Der Star: Natürlich Giannis Antetokounmpo. Der 27-Jährige von den Milwaukee Bucks ist imstande, jedes Spiel nach Belieben zu dominieren und zu entscheiden. Das zeigte er in der Vorrunde und auch nach einer zurückhaltenden ersten Hälfte im Achtelfinale gegen Tschechien. Gegen die Naturgewalt gibt es an guten Tagen wenig bis keine Mittel. Giannis zieht zum Korb, weiß aber auch den Ball zu verteilen und seine Mitspieler einzusetzen. Und natürlich ist er defensiv mit seiner Sprunggewalt und Physis eine Waffe.

Die Stärken: Die größte Stärke der Griechen heißt Giannis. Sein Drive zum Korb ist gefürchtet, er ist momentan der Spieler mit den meisten Punkten im Schnitt pro Spiel (29). Offensiv wie defensiv sammelt der Finals-MVP in der NBA von 2021 zahlreiche Rebounds und legte in fünf Partien drei Double-Doubles auf. Doch Vorsicht: Die Griechen haben auch neben dem alles überstrahlendem Star gute Akteure, die Giannis mit gekonnten Kick-Out-Passes, anderen cleveren Assists und durch sein Ballhandling in Szene setzen kann. Tyler Dorsey (Dallas Mavericks), Kostas Sloukas (Olympiacos) oder Nick Calathes (Fenerbahce) spielen nicht nur mannschaftsdienlich oder entlasten ihren Starspieler - sie alle haben auch ausreichend Erfahrung, um bei einer EM zu bestehen.

Die Schwächen: Es ist so simpel wie kompliziert: Griechenland ist zu schlagen, wenn es dem Gegner gelingt, Giannis in Schach zu halten. Wie das geht, zeigten die Tschechen in den ersten beiden Vierteln. Jan Vesely und Co. spielten eine unkonventionelle Zonenverteidigung, die im Wesentlichen darin bestand, bis zu vier Mann gegen den zum Korb ziehenden Superstar zu stellen. Anfänglich mit Erfolg, Giannis verzeichnete nur vier Punkte in der ersten Hälfte. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, schnell und hochkonzentriert zu reagieren, sollte Antetokounmpo den Ball aus der Hand geben - denn unweigerlich stehen seine Mitspieler in diesen Momenten etwas freier. Closeouts und Rebounds sind dann gefragt.