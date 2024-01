"Gewinnen auch mal dreckig": Primus Greifswald geht den Re-Start selbstbewusst an

Der Greifswalder FC startet nach erfolgreichem Trainingslager am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena in die Rückrunde der Regionalliga Nordost. Mit dabei ist auch ein Neuzugang. Ein Langzeitverletzter arbeitet zudem an seinem Comeback.

Als ungeschlagener Tabellenführer geht das Team von Cheftrainer Lars Fuchs bestens vorbereitet in die Rückrunde. Teile der Vorbereitung absolvierten die Greifswalder zehn tagelang im Trainingslager in der Türkei. Direkt am Mittelmeer bereitete sich der Fußballclub vom Ryck - das erste Mal überhaupt im Ausland - auf eine Halbserie vor und deckte die Kosten dabei über mehrere Sponsoren und Eigenanteil von Spielern und Trainern.

Im Camp selbst herrschte natürlich eine super Stimmung, "weil wir einfach eine coole Truppe sind. Das macht einfach Spaß", so GFC-Torjäger Soufian Benyamina, der in der Hinrunde zwölf Treffer erzielen konnte. Gute Testspiele, in denen das Trainerteam nochmal sehen konnte, was weiterhin gut läuft - und woran weiter gefeilt werden muss.

Außerdem: keine größeren Verletzungen. Sogar Jannik Bandowski kehrte eine Woche vor dem Punktspielstart wieder zurück nach Greifswald und arbeitet an seinem Comeback. Am 25. Februar 2023 riss dem Linksverteidiger das Kreuzband, er fehlt dem GFC seitdem. Bald aber sollte er eine zusätzliche Option für Fuchs darstellen, der sowieso schon einen guten Kader zur Verfügung hat.

Drei Abgänge, ein Zugang

Geändert wurde bei den Greifswaldern deswegen auch im Winter gar nicht so viel. Abu Bakarr Kargbo, Aleksandar Bilbija (beide Berliner AK) und Fabio Schneider (FSV Luckenwalde) verließen den Verein. Hinzu kam Johannes Manske von der VSG Altglienicke, der als "Wunschkandidat für den Sturm" von David Wagner, Geschäftsführer Sport beim Greifswalder FC, ablösefrei verpflichtet wurde.

Die Mannschaft ist nach einer starken Hinrunde gefestigt, spielte sich dabei regelrecht in ihren eigenen Flow. Aber es geht auch ohne die ganz große Leichtigkeit, wie etwa zu Beginn der Saison. Im Dezember mussten die Greifswalder in Meuselwitz und in Eilenburg bei eher bescheidenen äußeren Bedingungen richtig ackern, um Punkte mitzunehmen. "Das macht uns in diesem Jahr so stark. Wir können nicht nur gut spielen, sondern uns auch richtig reinhauen. Auch in den Zweikämpfen und so gewinnen wir dann auch mal dreckig", so Benyamina, der mit seiner Erfahrung einer der wichtigen Führungsspieler beim GFC ist.

Aber es ist nicht nur Benyamina, sondern auch Niklas Brandt, Tom Weilandt, Mike Eglseder und Jakub Jakubov, die eine echte Achse bilden und den vielen jungen Kickern beim GFC die Richtung vorgeben - und die zeigt beim Greifswalder FC zeigt momentan nach oben. Es wird hart und intensiv daran gearbeitet, dass das auch so bleibt.