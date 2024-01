"Phantom"-Schmerzen und Rückkehrer: Die Regionalliga-Trainer mit Zweitliga-Erfahrung

Torsten Fröhling (SC Weiche Flensburg 08)

Torsten Fröhling ist ein Kind des Nordens, doch seine 23 Spiele in der 2. Bundesliga erlebte er auf der Trainerbank des TSV 1860 München. Zwischen Februar und Oktober 2015 versuchte der heutige Coach des SC Weiche Flensburg 08 die Löwen zu bändigen. Die Last-Minute-Rettung am 2. Juni in der Relegation gegen Holstein Kiel war wohl der Höhepunkt in Fröhlings Zeit bei den Münchnern. IMAGO/Lobeca