Suarez sorgt für späte Wende: Atletico siegt 2:1

Nach zwei Nullnummern in Champions League und Liga kam der Lieblingsgegner gerade recht: Atletico Madrid musste sich gegen den punktlosen FC Getafe aber erst steigern und einen Rückstand wettmachen. Am Ende siegte der Meister 2:1.

Der punktlose FC Getafe sehnte sich nach Punkten - und Coach Michel nahm dafür vier personelle Änderungen gegenüber dem 0:3 in Vallecano vor: Anstelle von Damian, Chema, Jankta und Enes Ünal standen Mitrovic, Florentino, Mata sowie Macias auf dem Platz. Madrids Trainer Simeone setzte nach dem 0:0 gegen Bilbao auf Herrera, Carrasco sowie Suarez anstatt Hermoso, Kondogbia und de Paul.

Die ersten zehn Minuten gehörten klar den Gästen - die Partie lief fast ausschließlich in der Hälfte Getafes ab. Bereits in der 2. Minute fand sich Atletico das erste Mal im Sechzehner, als Correa den Ball nach rechts zu Trippier gab, Florentino die Situation aber schließlich bereinigte. Gefährliche Abschlüsse erfolgten keine, bis Getafe in der 14. Minute konterte: Iglesias flanke zu Maksimovic, dessen Kopfball ging letztlich links am Pfosten vorbei (14.). Daraufhin spielte sich viel im Mittelfeld ab, einzig Marcias schoss zweimal hintereinander (24., 26.) aus gut 16 Metern knapp rechts am Pfosten vorbei.

Die Führung mit dem Pausenpfiff

In der 37. Minute sah es kurz gefährlich aus: Djene köpfte in den Sechzehner hinein, direkt vor Suarez' Füße, dessen Abschluss von der Höhe des Elfmeterpunktes aus parierte aber Soria. Kurz vor der Pause fiel der erste Treffer dann aber doch, allerdings glückte der nicht den favorisierten Madridern, sondern Getafes Mitrovic: Die Flanke von Maksimovic köpfte er an den Pfosten, von dort aus prallte das Leder in die rechte untere Ecke. Mit dem ersten Treffer aus 18 Partien gegen Atletico Madrid ertönte der Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel sehnten sich die Gäste offensichtlich nach dem Ausgleich. Durch einen offensiven Spielaufbau sowie viel Tempo machten sie Druck und ließen ihren Gegner nicht in die eigene Hälfte einziehen. In der 51. Minute erfolgte die erste gute Chance in Durchgang zwei, als Griezmann zentral aus etwa 16 Metern abschloss, sein Chipp-Ball ging jedoch über den Querbalken. Nachdem der FC Getafe wieder mutiger agiert und auf das Madrider Tor zugesteuert hatte, folgte eine Rudelbildung (66.). Mata stieß Keeper Oblak zu Boden, die restlichen Spieler fingen an, zu diskutieren und sich zu schubsen. Referee Guillermo Cuadra verteilte Gelbe Karten an Gimenez sowie Alena und löste die Situation damit auf.

Getafe in Unterzahl - Suarez glänzt mit dem Doppelpack

Auf Gelb folgte Rot für Alena, der Cunha gefoult hatte. Für Getafe ging es also in Unterzahl weiter. Atleti nutzte das und erzielte den Ausgleich: Vom Zentrum des Sechzehners aus drosch Suarez eine Flanke von Hermoso unter die Latte. Eine Riesenchance wurde dem Uruguayer zwar wegen Abseits verweigert (81.), doch kurz vor Schluss schnürte er den Doppelpack: Die Hereingabe von Vrsaljko köpfte Suarez aus gut elf Metern in die linke untere Ecke zum 2:1-Siegtreffer ein.