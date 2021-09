Umstrittener Platzverweis für Joao Felix und ein bitterer Abpfiff: Referee bei Atletico im Fokus

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Porto in der Champions League hat Atletico gegen Bilbao das nächste torlose Remis hingelegt. Aufreger der Partie waren die Gelb-Rote Karte für Joao Felix - und der Abpfiff.

Bittere Szene: Joao Felix sieht nach dieser Aktion Gelb und fliegt dann wegen Meckerns vom Platz. AFP via Getty Images

Nach der müden Nullnummer gegen Porto in der Champions League erwarteten die Fans im Wanda Metropolitano etwas mehr Spektakel - sie wurden bitter enttäuscht. Da halfen auch sechs Änderungen nichts, unter anderem stürmten Griezmann und Correa für Suarez und Joao Felix.

Doch mehr als Halbchancen sprangen nicht heraus. Griezmann (5., 16.) kam jeweils nach Hereingaben von rechts ans Leder, bekam es aber nicht auf das Tor. Das war's auch schon von den Colchoneros in einer komplett ausgeglichenen ersten Hälfte (51 Prozent Ballbesitz und 52 Prozent gewonnene Zweikämpfe für die Madrilenen), in der Bilbao sogar die beste Gelegenheit für sich verbuchen durfte. In der 41. Minute setzte sich Inaki Williams nach einem langen Pass durch, drosch das Leder aber gut einen Meter über das Tor. Zwar wurde auf Abseits entschieden, diese Entscheidung wäre aber im Nachhinein revidiert worden.

Wesentlich mehr hatte Hälfte zwei zu bieten. Erst setzte Correa einen Kopfball daneben (47.), vier Minuten später tunnelte Inaki Williams auf der anderen Seite Gimenez, schoss jedoch allein vor dem Tor knapp vorbei. In der 75. Minute fasste sich dann Carrasco ein Herz, traf aber aus 17 Metern nur den Pfosten. Er war genauso wie Suarez in der 55. Minute für das weitgehend blasse Sturmduo Griezmann/Correa gekommen.

Joao Felix wird gefoult, sieht selbst Gelb und wegen Meckerns Gelb-Rot

Auch Joao Felix wurde in der 60. Minute eingewechselt - doch er blieb nicht lange. Der Portugiese wurde von Vencedor klar gehalten, geriet aus dem Gleichgewicht und traf seinen Gegenspieler deswegen mit der Hand im Gesicht. Referee Gil Manzano entschied zwar auf Freistoß für Atletico, aber auch für Gelb gegen Felix, was diesen gehörig und auch zu Recht auf die Palme brachte, die Gelbe Karte hätte vielmehr Vencedor verdient gehabt. Doch der Portugiese übertrieb es, zeigte dem Referee den Vogel und soll ihn laut spanischen Medien auch noch als "verrückt" bezeichnet haben. So flog Felix nach nur 18 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Die madrilenische Volksseele kochte nun, die Partie wurde generell nickliger. In der 90. Minute wäre Bilbao dann beinahe der Knock-out gelungen, doch Villalibre schoss nach Berenguer perfekter Auflage allein vor dem Gehäuse drüber.

Einen Aufreger sollte die Partie aber noch bereithalten - und dabei ging es um den Schlusspfiff. Oblak schlug nach einer abgewehrten Ecke schnell ab, Carrasco wäre wohl sogar allein auf das Tor zugelaufen. Doch der Referee pfiff ab, während der Ball in der Luft war. Gimenez regte sich darüber so mächtig auf, dass Gil Manzano ihm nach Abpfiff Gelb zeigte.