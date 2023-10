Gesundheitszustand von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov "weiterhin unverändert"

Nach einem Zusammenprall im Spiel gegen TWL Elektra am vergangenen Samstag musste Sport-Club-Kapitän Philip Dimov ins künstliche Koma versetzt werden. Wie der Regionalligist am Donnerstag mitteilte, ist der Gesundheitszustand des 33-Jährigen "weiterhin unverändert".

Das Bangen um Sport-Club-Kapitän Philip Dimov geht vorerst weiter: Wie der Regionalligist am Donnerstag auf seiner Website mitteilte, befindet sich der Innenverteidiger nach wie vor im künstlichen Tiefschlaf. Der Gesundheitszustand des 33-Jährigen sei "weiterhin unverändert", so die Wiener. "Wir hoffen jeden Tag auf bessere Nachrichten, sind in Gedanken bei ihm, schicken ihm Kraft."

Dimov wurde am Wochenende aufgrund schwerer Kopfverletzungen infolge eines Zusammenpralls mit einem Gegenspieler beim Auswärtsspiel gegen TWL Elektra ins künstliche Koma versetzt. Der Schiedsrichter brach die Begegnung daraufhin ab.

Das Heimspiel am Freitag gegen den FC Mauerwerk soll laut Sport-Club-Angaben plangemäß über die Bühne gehen. "Weil unser Team gerne zusammenkommen will, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und sich in dieser schweren Zeit zusammen mit den Fans, so gut es eben geht, mit Liga-Alltag und Fußballspielen ablenken will", hieß es von Seiten des Drittligisten.