Gericht entzieht 777 Partners die Kontrolle über Vasco da Gama

Der Druck auf die weltweit an sieben Fußballklubs, darunter Hertha BSC, beteiligte US-Investment-Gesellschaft 777 Partners wächst. Medienberichten aus Brasilien zufolge hat die dortige Justiz die im Zuge des 777-Einstiegs bei Vasco da Gama getroffene Investitions- und Aktionärsvereinbarung vorläufig ausgesetzt.

Das 4. Handelsgericht des Gerichtshofs von Rio de Janeiro habe am Mittwochabend dem Antrag von Vasco stattgegeben und die Kontrolle über SAF, die Beteiligungsgesellschaft von CR Vasco da Gama, aus den Händen von 777 Partners genommen, berichten übereinstimmend mehrere brasilianische Medien am Donnerstag. Mit der von Richter Paulo Assed Estefan unterzeichneten Entscheidung würden die Wirksamkeit des Kaufvertrages und die Wirksamkeit der im Zuge des 777-Einstiegs abgeschlossenen Investitions- und Aktionärsvereinbarung vorläufig ausgesetzt, meldet GE Globo.

Zeitweilige Transfersperre im Oktober

777 Partners, seit März 2023 strategischer Partner von Hertha BSC, war im Februar 2022 mit einer Mehrheitsbeteiligung beim brasilianischen Traditionsklub eingestiegen und hatte für etwa 700 Millionen brasilianische Real (umgerechnet etwa 136 Millionen US-Dollar) 70 Prozent der Anteile übernommen. 2022 war Vasco da Gama die Rückkehr ins brasilianische Oberhaus gelungen. Laut Gericht wurden die von der 777-Tochtergesellschaft Carioca LLC entsandten fünf Direktoren aus dem siebenköpfigen Verwaltungsrat von SAF, der Beteiligungsgesellschaft von CR Vasco da Gama, abgezogen, namentlich die beiden 777-Gründer Josh Wander und Steven Pasko, zudem Don Dransfield, Nicolas Maya und Andres Blazquez.

Ex-Vasco-Profi Pedrinho, der im November des vergangenen Jahres die Präsidentschaftswahlen im Klub gewonnen und im Januar sein Amt angetreten hatte, soll in den vergangenen Monaten mit dem US-Investor immer wieder aneinandergeraten sein, was in den Antrag vor Gericht mündete. Neben der vorläufigen Aussetzung der Wirksamkeit der Verträge beauftragte der zuständige Richter auch ein unabhängiges Unternehmen mit der Erstellung eines Wirtschafts- und Finanzberichts und der Untersuchung der vom Verein in der Klage angeprangerten Buchhaltungsvorgänge. Globo berichtete unterdessen, dass 777 mit seinen Zahlungen an Vasco aktuell auf dem Laufenden sei. Im Oktober des vergangenen Jahres war der Klub aus Rio, der 1998 die Copa Libertadores gewonnen hatte, jedoch wegen nicht geleisteter Zahlungen mit einer zeitweiligen Transfersperre belegt worden.

Eskalation in Lüttich

In der vergangenen Woche war bereits die Lage beim belgischen 777-Klub Standard Lüttich wegen angeblich leerer Konten sowie ausgebliebener Gehalts- und Zahlungseingängen eskaliert. Am vergangenen Freitag hatte die aktive Fan-Szene von Standard die Absage des Spiels gegen KVC Westerlo erzwungen, indem sie die Zufahrt des Teams zum Stade de Sclessin blockiert hatte. Der frühere Standard-Eigentümer Bruno Venanzi und die Aktionäre der Stadion-Gesellschaft fordern wegen offener Zahlungen gerichtlich die Beschlagnahmung des 777-Vermögens in Belgien ein.

Die Krise von 777 Partners sorgt seit Tagen an verschiedenen Standorten rund um den Globus für Schlagzeilen. Hauptkreditgeber Leadenhall Capital Partners, ein in London ansässiger Vermögensverwalter, hatte vor einem Gericht in New York eine Betrugsklage gegen 777 eingereicht. Leadenhall wirft 777 vor, Darlehen über 350 Millionen US-Dollar mit Vermögenswerten abgesichert zu haben, die 777 angeblich nicht besaß oder angeblich bereits an andere Gläubiger verpfändet hatte. Die australische 777-Airline Bonza meldete Insolvenz an. Die im Rahmen der Multiclub-Ownership-Strategie geplante Übernahme von Premier-League-Klub FC Everton, für die 777 Partners bereits 200 Millionen Pfund aufgewendet haben soll, droht zu scheitern. Jetzt verschärft die Entwicklung in Brasilien die Gesamtsituation weiter.