Pulisic brilliert vorne, Giroud als Torhüter: Milan erobert spektakulär die Spitze

Lange Zeit war Milans Gastspiel in Genua ein müder Kick, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erst brach Pulisic per Geniestreich den Bann, dann avancierte Giroud zum Held des Abends - als Torhüter!

Überzeugte auf der Linie: Olivier Giroud (2. v. re.). NurPhoto via Getty Images