Nur Chiesa trifft: Juve stolpert bei Aufsteiger Genua

Zum Auftakt des 16. Spieltags in der Serie A war Meisterschaftskandidat Juventus bei Aufsteiger CFC Genua gefordert. Eine Pausenführung brachte die Alte Dame nicht ins Ziel.

Einziger Torschütze für Juve in Genua: Federico Chiesa. AFP via Getty Images

Nach dem Sieg im Topspiel über Neapel stand für Juventus Turin die Reise zum Aufsteiger nach Genua an. Massimiliano Allegri musste lediglich auf Rabiot verzichten, ansonsten agierte die Alte Dame mit derselben Startelf. Neu dabei war Miretti, der im Mittelfeld lange kaum Bindung zum Spiel fand.

Mit Ball agierte Juve aber generell sehr fehlerhaft, Genua konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Der freche Gastgeber leistete sich aber einen folgenschweren Ballverlust vor dem eigenen Strafraum, aus dem ein Elfmeter für Juve resultierte. Chiesa wurde von Ex-Leipziger Martinez im Strafraum abgeräumt und schickte den Schlussmann anschließend vom Punkt in die falsche Ecke (28.).

Zuvor wurden die Gäste lediglich durch Vlahovic einmal gefährlich (22.), während Genua nach einer Ecke durch Vazquez die beste Chance im ersten Durchgang hatte (35.).

Genua antwortet nach der Pause

Zur zweiten Hälfte verließ Vazquez das Feld, Ekuban kam ins Spiel, was sich direkt auszahlte. Der Joker kontrollierte den Ball im Strafraum stark mit der Brust und bediente Gudmundsson, der frei vor Szczesny zum Ausgleich vollendete (48.).

Wer auf eine Trotzreaktion Juves hoffte, wurde in der Folge enttäuscht. Genua hielt die Alte Dame weit vom eigenen Tor fern und war phasenweise der Führung sogar näher. Eingreifen musste Szczesny aber kein einziges Mal - und so gab es kurz vor Schluss die große Chance für Juve: Nach einer Ecke von Chiesa kam Bremer fünf Meter vor dem Tor an den Ball, Martinez reagierte aber stark und hielt den Punkt für den Aufsteiger fest (89.).

Juventus Turin verpasste somit den Sprung an die Tabellenspitze, am Sonntag (20.45 Uhr) kann Inter mit einem Sieg bei Lazio bis auf vier Punkte davonziehen. Einen Tag vor Weihnachten geht es für die Alte Dame erneut mit einem Auswärtsspiel weiter, um 12.30 Uhr geht es gegen Frosinone Calcio.