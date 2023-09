"Gekommen, um zu bleiben": Sommer verstärkt den FCN II

Die Club-Amateure haben Niklas-Wilson Sommer unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige hatte bereits in den vergangenen Wochen als Trainingsgast am Valznerweiher agiert. Nun wird der Verteidiger, der auf Social Media große Reichweiten erzielt, fest verpflichtet.

Der 1. FC Nürnberg II hat Rechtsverteidiger Niklas-Wilson Sommer fest unter Vertrag genommen. Er war in den letzten sechs Wochen bereits Trainingsgast am Valznerweiher. Zuletzt spielte der gebürtige Dessauer für den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Der 25-Jährige verbrachte seine gesamte Jugend von 2007 bis 2017 beim Club, bis er zum VfB Stuttgart abwanderte. Nun kehrt der auf Social Media unter dem Namen "Willy" bekannte Verteidiger in seine Heimat zurück.

"Niklas ist in Nürnberg groß geworden und trägt das Club-Gen in sich. Er hat immer leidenschaftlich über den 1. FC Nürnberg gesprochen und ist in meinen Augen ein absoluter Mehrwert für die U 23. Nun gilt es für ihn, sich einen Platz in der Mannschaft zu erkämpfen und die jungen Spieler heranzuführen", so NLZ-Leiter Michael Wiesinger in einer Pressemitteilung des FCN, die in Bezug auf Sommer mit den Worten "Er ist gekommen, um zu bleiben" beginnt.

Auch Trainer Andreas Wolf spricht von einem Spieler "der viel Erfahrung mit sich bringt und auch schnell Verantwortung in der Mannschaft übernehmen soll".

Sommer selbst - der die Rückennummer 37 erhält - freut sich auf seine Aufgabe: "Es ist schön, wieder in Nürnberg zu sein und dort Fußball spielen zu können, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich möchte in der U 23 eine Führungsrolle einnehmen und die jungen Spieler so gut wie möglich unterstützen."