"Geborene Kämpfernatur" Doumbouya wechselt nach Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat einen weiteren Neuzugang präsentiert: Moussa Doumbouya kommt von Hannover 96.

Bei den Roten hatte Doumbouya in der abgelaufenen Spielzeit drei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga absolviert und kam ansonsten vor allem in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen zum Einsatz. In der Regionalliga Nord gelangen ihm dabei sechs Tore und zwei Vorlagen in 13 Partien. "Wir sind davon überzeugt, dass er nun auf der Schanz seinen nächsten Entwicklungsschritt machen wird", sagt Sport-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in einer Mitteilung des Drittligisten.

Doumbouya bringt eine ereignisreiche persönliche Vergangenheit mit. Der heute 24-Jährige kam 2017 als Schutzsuchender aus Guinea nach Deutschland. In Celle begann er eine Ausbildung als Dachdecker und stieß zum damaligen Oberligisten Eintracht Celle. Dort machte er mit 35 Toren in 40 Spielen Hannover 96 auf sich aufmerksam und wechselte schließlich zum Traditionsverein am Maschsee.

Seine existenziellen Erfahrungen als Geflüchteter spiegeln sich in seinen Attributen als Spieler wider. Dietmar Beiersdorfer

"Wir haben Moussa Doumbouya als sehr interessanten Spieler kennengelernt, der in seinen jungen Jahren schon viel erlebt hat. Seine existenziellen Erfahrungen als Geflüchteter spiegeln sich in seinen Attributen als Spieler wider, die er bisher bei allen Stationen seiner Karriere durch zahlreiche Tore unterstreichen konnte", betont Beiersdorfer. "Als geborene Kämpfernatur verfügt Moussa über eine hohe Durchschlagskraft mit Zug zum Tor sowie ein starkes Kopfballspiel."

Der künftige Ingolstädter selbst sagte: "Ich bin nun seit fünf Jahren in Deutschland und habe damals alles in meiner Heimat zurückgelassen, um hier komplett neu starten zu können. Nun heißt es, die Zelte in Hannover abzubrechen - aber jedes Ende ist bekanntlich auch ein neuer Anfang, und hinter jedem Anfang wartet ein neues Abenteuer."