Ganz unterschiedliche Vorzeichen für die Bayern in Kopenhagen

Der FC Bayern reist in die Stadt seiner wohl größten europäischen Schmach. Dort weist der FC Kopenhagen zuletzt manch eindrucksvolle Statistik vor.

Luka Modric und Cristiano Ronaldo haben - vor allem gemeinsam - schon einiges erreicht. Gerade in der Champions League. Von manchen Errungenschaften wissen sie womöglich gar nichts. Jedenfalls waren es die beiden inzwischen 38-Jährigen, die Real Madrid in der Gruppenphase 2013/14 einen 2:0-Auswärtssieg beim FC Kopenhagen herausschossen, was aus heutiger Sicht einmalig war.

Es bleibt nach wie vor die einzige Partie im Parken, dem heimischen Stadion, die der FC Kopenhagen in der Königsklasse bisher verloren hat. Insgesamt waren das immerhin 15 Stück. Die Dänen, zum sechsten Mal in der Champions League dabei, sind gewissermaßen eine Heim-Macht. In ihren vergangenen fünf Europapokalspielen blieben sie in der ersten Hälfte ohne Gegentor, zuletzt führten sie stattdessen viermal mit 1:0. Der FC Bayern sollte gewarnt sein.

Sollte er? Unter aktuellen Gesichtspunkten womöglich ja. Denn wenn Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie stand, was beim 4:3-Auftakt-Sieg gegen Manchester United vor zwei Wochen nicht der Fall war, lief es für den 50-Jährigen zuletzt bescheiden: Als Bayern-Trainer gab es zum Auftakt ein 1:1 und das 0:3 gegen Manchester City, mit dem FC Chelsea war der CL-Sieger von 2021 noch mit einem 0:1 gegen Dinamo Zagreb in die vergangene Saison gestartet. Und diesen Job wenig später los.

Dagegen steht die Misere der Kopenhagener gegen deutsche Gegner. Zwölf Anläufe, null Siege. Deutlich. Apropos Anlauf: Für den Außenseiter ist das Heimspiel gegen die Bayern nach drei Qualifikationsrunden mit je zwei Partien bereits der achte CL-Einsatz in dieser noch jungen Saison. International ist man seit insgesamt acht Spielen ungeschlagen.

Sein letztes CL-Gruppenspiel verlor Bayern unter Ancelotti

Mit einer noch mal deutlich beeindruckenderen Ungeschlagen-Serie kommt jedoch der FC Bayern daher, der am 27. September 2017 letztmals (!) ein Champions-League-Gruppenspiel verlor (0:3 bei Paris St. Germain). Man braucht sich nichts vormachen, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Doch die hatte den FCB im UEFA-Cup 1991 auch nicht vor einem historischen 2:6-Debakel in Kopenhagen bewahrt. Sechs Gegentore schluckte der deutsche Rekordmeister auf europäischem Parkett nur dieses eine Mal.

Es ist wie so oft mit den Statistiken und Vorzeichen, man kann sie drehen und wenden, wie es einem gerade passt …