Fußballerisch und auf der Linie stark: Elversberg verlängert mit Kristof

Die SV Elversberg hat mit ihrem Stammtorhüter verlängert. Nicolas Kristof unterschrieb an der Kaiserlinde bis 2025.

Der 22-jährige Kristof weitete seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag bei der SVE frühzeitig um zwei weitere Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2024/25 aus. Dies meldeten die Saarländer am Dienstag.

Der gebürtige Heidelberger kam vor etwas mehr als einem Jahr an die Kaiserlinde, ausgebildet wurde er unter anderem beim SV Sandhausen und der TSG Hoffenheim, stand später beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf zwischen den Pfosten.

Ein halbes Jahr nach seinem Wechsel wurde Kristof in Elversberg Stammtorhüter und schaffte mit dem Klub den Aufstieg in die 3. Liga. Dort debütierte der Keeper am 23. Juli beim 5:1-Auswärtssieg in Essen und sammelte seither insgesamt zehn Drittliga-Einsätze (kicker-Notenschnitt 2,80; drei weiße Westen).

"Wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft"

"Dass Nico Talent besitzt, war uns von Beginn an klar. Er hat sich seinen Stammplatz im Team durch konstante, gute Leistungen erarbeitet und sich zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Er ist stark auf der Linie und fußballerisch hervorragend", sagte SVE-Sportdirektor Ole Book zur Vertragsverlängerung mit dem jungen Schlussmann.

Kristof ergänzte: "Ich habe in den vergangenen Monaten das Vertrauen des Vereins und der Mannschaft erlebt und hier in Elversberg meinen nächsten Schritt getan. Ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam noch viel erreichen und zusammen als Team weiter wachsen können. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt, und ich werde mein Bestes geben, um die SVE bestmöglich zu unterstützen."

Elversberg ist aktuell überraschend Tabellenzweiter hinter 1860 München. Am kommenden Samstag empfangen die Saarländer den MSV Duisburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker).