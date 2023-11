Führich fällt für beide Länderspiele aus - Goretzka und Hummels nicht im Training

Gestern hatte der DFB die Personalie noch offen gelassen, nun steht fest: Chris Führich (25) wird nicht mehr zur deutschen Nationalmannschaft nachreisen.

Wie der DFB mitteilte, wird Führich "auch im Laufe der Woche nicht mehr zur Nationalmannschaft stoßen". Am Montag war der Profi des VfB Stuttgart als einziger Spieler aus dem Kreis des DFB-Teams nicht ins Teamquartier nach Frankfurt gereist, sondern in Stuttgart geblieben, weil er "Anzeichen eines Infekts" zeige. Ob Führich noch nachreisen würde, hatte der Verband offen gelassen. Nun lässt die Erkrankung dies offenbar nicht zu.

Damit fällt Führich für die beiden Länderspiele gegen die Türkei am Samstag in Berlin und am 21. November in Wien gegen Österreich aus. Sein zweiter Einsatz für die A-Nationalmannschaft nach dem 3:1-Sieg über die USA bei Julian Nagelsmanns Debüt muss damit noch warten.

Führich ist bereits der vierte Spieler aus dem ursprünglich von Julian Nagelsmann nominierten Kader, der seine Teilnahme am Lehrgang absagt. Robin Gosens und Malick Thiaw waren nicht angereist, weil bei beiden Defensivspielern die Geburt eines Kindes bevorsteht. Am Montag zog dann auch Felix Nmecha aufgrund von Hüftproblemen zurück. Weil in David Raum und Grischa Prömel nur zwei Profis nachnominiert wurden, stehen nur 25 statt wie ursprünglich geplant 27 Profis zur Verfügung - davon vier Torhüter. Dass für Führich kein Spieler nachnominiert werde, hatte der DFB bereits am Montag mitgeteilt.

Neben Führich fehlten beim ersten Mannschaftstraining des Lehrgangs am Dienstagvormittag Leon Goretzka und Mats Hummels. Während der Mittelfeldspieler des FC Bayern aufgrund von muskulären Problemen ein individuelles Training absolvierte, konnte der Innenverteidiger des BVB wegen Rückenbeschwerden nur eine Laufeinheit absolvieren. Ob die beiden Spieler bis zum Türkei-Spiel am Samstag einsatzfähig sind, ist noch offen. Hummels hatte am Montag mitgeteilt, dass er noch zwei bis drei Tage brauche, um die Probleme auszukurieren. Dass er am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainieren würde, war bereits klar.