"Fühlen uns in der Bayernliga wohl": SV Heimstetten verzichtet auf einen Regionalliga-Antrag

Überraschung in der Bayernliga Süd: Der SV Heimstetten wird auch in der kommenden Saison in der fünften Liga antreten. Der Ex-Regionalligist hat auf einen Zulassungs-Antrag für die Regionalliga Bayern verzichtet.

Die Fans des SV Heimstetten werden auch in der kommenden Spielzeit Bayernliga-Tore zu sehen bekommen. IMAGO/foto2press