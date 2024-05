FSV Frankfurt stellt Brendel frei

Thomas Brendel ist nicht länger sportlicher Leiter des FSV Frankfurt. Mit der Trennung reagieren die Bornheimer auf Gespräche des 48-Jährigen mit der SG Dynamo Dresden. Die Sachsen suchen derzeit einen neuen Geschäftsführer Sport.

Wie die Hessenschau berichtet, hat sich der FSV Frankfurt im Vorfeld des letzten Saisonspiels von seinem sportlichen Leiter Thomas Brendel getrennt. Nachdem 4:0 gegen die SG Barockstadt begründeten die Hessen, die nach einer durchwachsenen Spielzeit noch den Sprung unter die Top-10 schafften, diese Entscheidung mit den "jüngsten Ereignissen rund um die Neubesetzung der Position Geschäftsführer Sport bei der SG Dynamo Dresden".

Brendel soll sich laut Bericht als möglicher Kandidat zu einem Vorstellungsgespräch mit Drittligist SG Dynamo Dresden getroffen haben, der derzeit versucht, die vakante Stelle neu zu besetzen. Jedoch konnte Brendel ebenso wenig wie seine Konkurrenten überzeugen.

Besagtes Treffen des 48-Jährigen mit den Sachsen werteten die Verantwortlichen am Bornheimer Hang allen Anschein nach als massiven Vertrauensbruch. Brendel war seit 2018 im Amt und zwischenzeitlich als sportlicher Leiter und Chefcoach in Personalunion tätig. Im März 2022 gab er sein Traineramt an Tim Görner ab. Nun ist er auch seinen zweiten Posten los.