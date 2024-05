Dresden hat mit drei Kandidaten gesprochen

Dynamo Dresden ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den im März entlassenen Ralf Becker. Mit drei Kandidaten hat sich die Führungsebene ausgetauscht. Bisher konnte aber keiner vollends überzeugen.

Es ist nun schon mehr als zwei Monate her, dass Dynamo Dresden seinen ehemaligen Sportchef Ralf Becker entlassen hat. Seitdem befindet sich der Drittligist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport. Dafür hatte Dynamo sogar die Stelle vor einiger Zeit satzungsgemäß ausgeschrieben. Nach dem Ende der Ausschreibung am 1. Mai hat sich die Findungskommission auf drei Kandidaten verständigt.

Zu denen zählen nach kicker-Informationen Sören Gonther und Marco Pezzaiuoli. Erstgenannter wäre ein Nachfolger Beckers mit Stallgeruch. Von 2017 bis 2019 kickte der Ex-Verteidiger für Dynamo Dresden. Zudem lief er in der 2. Bundesliga für Erzgebirge Aue, den SC Paderborn sowie den FC St. Pauli auf. Nach seiner Spielerkarriere zog es Gonther zurück in die Heimat. Seit dieser Saison fungiert der 37-Jährige als Geschäftsführer Sport beim Regionalligisten Hessen Kassel. Nebenher ist Gonther noch TV-Experte beim Pay-TV-Sender sky.

Kein Kandidat konnte vollends überzeugen

Zudem hat sich Dynamo am Donnerstag mit Pezzaiuoli getroffen. Der gebürtige Mannheimer ist während seiner Karriere viel herumgekommen, hat so einige DFB-Teams (U 15 bis U 18) trainiert. Zudem war der 55-Jährige unter anderem Trainer in Indien bei Bengaluru FC und in China Jugendleiter bei GZ Evergrande. Seit November 2022 fungiert er als Technischer Direktor beim türkischen Top-Verein Galatasaray Istanbul.

Wie der kicker erfuhr, konnte keiner der drei Kandidaten in den Gesprächen vollends überzeugen. Diskutiert werden könnte daher nun auch wieder eine andere Option. Und zwar dass David Fischer weiterhin das Vertrauen geschenkt bekommt. Dynamos Kommunikationschef kümmert sich seit der Entlassung Beckers um die Kaderplanung und stellt aktuell die Weichen für die neue Saison. Bis dato hat der Drittligist drei Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht.