Hessen-Derby endet mit Breitenbach-Knaller: Kickers Offenbach schlägt den FSV Frankfurt

Just als Kickers Offenbach am Sonntag im Hessen-Derby beim FSV Frankfurt in der Schlussphase bedenklich wackelte, bescherte ein sehenswertes Tor von Jayson Breitenbach dem OFC in der Nachspielzeit doch noch den Sieg vor zahlreichen Gäste-Fans.

Der FSV Frankfurt verlor vor der Winterpause drei Spiele in Folge nicht und wollte diesen Schwung auch mit ins Hessen-Derby gegen Kickers Offenbach zum Re-Start nehmen. Von den Winterneuzugängen durfte Farouk gegen den OFC starten, Oubella und Falaye saßen zunächst auf der Bank. Bei Gegner Offenbach hielt sich Neuverpflichtung Feigenspan ebenfalls als Joker bereit.

Vor zahlreichen mitgereisten Fans nahmen die Kickers sofort das Heft des Handelns in die Hand, kein Wunder, schließlich helfen nur noch Siege, wenn man Spitzenreiter SSV Ulm 1846 noch gefährlich werden möchte. In der 7. Minute hätte sich Hermes fast in jeden Saisonrückblick gebracht, doch sein Schuss aus dem Mittelkreis ging auf das Tornetz.

Danach wurde es auf der Gegenseite zweimal brenzlig. Einmal, weil Richter einen etwas kurzen Rückpass gerade noch so klären konnte und kurz darauf, weil der OFC-Keeper selbst über den Ball schlug, sein Missgeschick aber umgehend korrigieren konnte.

In der 24. Minute zeigten sich die Gäste wieder gefährlich vor dem Tor, Rossmann köpfte eine Freistoß-Hereingabe knapp drüber. In einem intensiven Derby brachte sich der FSV auch immer wieder in vielversprechende Positionen, so zum Beispiel beim Schuss von Farouk nach einer halben Stunde, den Richter nach vorne abprallen ließ, aber Sekundenbruchteile vor dem heranstürmenden Peters zu fassen bekam.

Frankfurts Torwart Hanin ließ in Minute 38 einen Schuss von Saric abprallen, Marcos kam an die Kugel, doch sein Versuch rauschte vorbei. In einigen Situationen fehlte beiden Teams aber die letzte Präzision im Offensivspiel, ansonsten hätten es noch ein paar Aktionen mehr auf den Chancenzettel geschafft. Somit stand es beim Gang in die Pause 0:0.

Feigenspan kommt zur Pause

Zur zweiten Halbzeit brachte Offenbachs Trainer Ersan Parlatan für Bozic Neuzugang Feigenspan in die Partie. Der führte sich in der 56. Minute beinahe mit einem Tor ein, doch nach Querpass von Albrecht war erst Hanin und dann der Pfosten im Weg.

Die Kickers waren nun das tonangebende Team, doch in der 71. Minute wurde es hinten eng, weil Frankfurts Weißmann mit einem Volley das Tor nur knapp verfehlte. Kurz darauf traf Peters das Außennetz.

Doch dann schüttelte sich Offenbach und hätte in der 73. Minute beinahe von einem großen Abspielfehler in der heimischen Hintermannschaft profitiert, doch Hermes scheiterte im Eins-gegen-Eins an Hanin. Dann war wieder Frankfurt an der Reihe: Erst Peters mit einem Kopfball knapp übers Tor, wenig später parierte Richter einen Schuss des eingewechselten Falaye aus wenigen Metern. In der 89. Minute kam Peters nach einem Ballverlust der Gäste erneut aus guter Position zum Abschluss, doch der Ball ging drüber.

In den letzten Minuten roch es stark nach Heimsieg, erst recht, als Marcos für Richter auf der Linie klären musste. Doch in der Nachspielzeit wendete sich das Blatt. Breitenbach zog in den Strafraum, spielte Doppelpass mit Wanner und schoss die Kugel unwiderstehlich in den Winkel. Ein Sieg, mit dem wohl nicht mehr viele Offenbacher gerechnet hatten, der aber die zarte Hoffnung am Leben hält, womöglich doch nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

Der kommende Spieltag führt den FSV Frankfurt am Freitag zum FC-Astoria Walldorf, Offenbach wird dann zeitgleich mit dem SGV Freiberg am Bieberer Berg die Klingen kreuzen.