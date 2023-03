Pokalaufgabe auf Schneeboden erledigt: SVWW siegt klar in Dörnberg

Der SV Wehen Wiesbaden steht als einziger Drittligist im Halbfinale des Hessenpokals. Die Landeshauptstädter konnten sich beim Außenseiter Dörnberg mühelos durchsetzen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich im Hessenpokal-Viertelfinale beim FSV Dörnberg souverän mit 6:1 (2:0) durchgesetzt und trifft nun in der Vorschlussrunde auf den starken Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Die ebenfalls viertklassigen Traditionsvereine FSV Frankfurt und Kickers Offenbach komplettieren das Feld.

Auf dem verschneiten Kunstrasen im Bergstadion des Verbandsligisten trafen im ersten Durchgang Sebastian Mrowca per Handelfmeter (38., der FSV-Akteur sah für das Handspiel die Rote Karte) und Gino Fechner (44.) zum 2:0-Pausenstand für den SVWW. Nach Wiederanpfiff erhöhten Robin Heußer (48.), U-19-Akteuer Georgios Makridis (61.), John Iredale (80.) und Suheyel Najar (83.) für den Favoriten. Für die dezimierten Hausherren verkürzte Tobias Gunkel in der 59. Minute auf 1:3.

"In dieser Konstellation noch nie zusammengespielt"

"Wir haben in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt, darum haben wir Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden", sagte SVWW-Trainer Markus Kauczinski.

Nach der Roten Karte für Dörnberg und den beiden Toren vor der Halbzeit habe sein Team "das Spiel auf unsere Seite ziehen" können, so Kauczinski weiter. "Mit zunehmendem Spielverlauf haben unsere Jungs immer mehr Spaß am Spiel und am Toreschießen gehabt. Es ist letztendlich ein verdienter Sieg für unser Team."

Die Aufstellung des SVWW: Amsif - Robotta (46. Jacobsen), Gürleyen (63. Carstens), Mrowca (73. Mockenhaupt), Elouarti - Najar, Fechner, Makridis, Heußer (73. Taffertshofer), Brumme (63. Wurtz) - Iredale