Freiburg will sich nicht nur auf Vermeij verlassen

Wenn er trifft, siegt Freiburg - doch SC-Trainer Thomas Stamm will sich nicht nur auf Vincent Vermeij verlassen. Gegen Halle will er insgesamt mehr Torchancen von seinem Team sehen.

Beim glücklichen 1:0 in Bayreuth konnte sich Freiburgs U 23 wie schon so oft auf Noah Atubolu und einmal mehr auf Vincent Vermeij verlassen. Nur drei Minuten nach dem späten Treffer zum 1:0 durch Vermeij (88.) rettete U-21-Nationalkeeper Atubolu dem Sport-Club mit einer Glanzparade den ersten Saisonsieg.

Siegtorschütze Vermeij setzte damit seine eindrucksvolle Serie aus der vergangenen Saison fort: Immer wenn der Niederländer bislang traf, gingen die Freiburger auch als Sieger vom Platz - in Bayreuth zum insgesamt zehnten Mal. "Vincent hat diese Qualität, und das ist eine schöne Statistik", sagte Trainer Thomas Stamm. Aber: "Wir müssen es auch hinbekommen, noch mehr andere Spieler in die gefährlichen Räume zu bekommen. In der Summe haben wir uns in Bayreuth noch zu wenige Torchancen herausgespielt", so der Coach.

Nach zwei Partien steht die Bilanz von 2:1 Toren, vier Punkte hat der Sport-Club auf dem Konto. "Mit der Ausbeute können wir sehr zufrieden sein", meinte Stamm. "Gegen Halle wollen wir jetzt möglichst nachlegen, was auch einschließt, an den Dingen weiterzuarbeiten, wo es noch nicht so gut läuft."

Der Hallesche FC, Tabellenletzter, startete mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit (2:3 in Zwickau, 0:2 gegen Dresden), doch das habe zu diesem Zeitpunkt der Saison "keine Aussagekraft", erklärte Stamm: "Es waren beides offene Spiele." Die Mannschaft von Trainer André Meyer probiere stets, einen spielerischen Ansatz zu wählen und wolle das Spiel mitgestalten. "Wir wissen ein Stück weit, was auf uns zukommt und werden auch vorbereitet sein, wenn der Gegner einen anderen Ansatz wählt", versicherte Stamm.

Ob er mit Philipp Treu planen kann, war noch fraglich. Der Außenverteidiger erlitt in Bayreuth bei einem Zweikampf einen Nasenbeinbruch.