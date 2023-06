Freiburg lotst Ex-Stuttgarter Al Ghaddioui in die 3. Liga

Die Zweitvertretung des SC Freiburg hat einen neuen Mittelstürmer präsentiert: Mit Hamadi Al Ghaddioui (32) kommt ein prominenter Name in den Breisgau.

23 Scorerpunkte verlor der SC Freiburg II in diesem Sommer, weil Vincent Vermeij - 15 Tore und acht Assists in 36 Drittliga-Spielen - zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Deswegen fahndeten die Verantwortlichen nach einem neuen Stürmer, der die klaffende Lücke schließen kann. Am Mittwoch präsentierten die Breisgauer einen prominenten Namen, Hamadi Al Ghaddioui geht künftig für den SC auf Torejagd.

"Wir freuen uns, dass Hamadi sich unserer zweiten Mannschaft angeschlossen hat", wird Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule, zitiert: "Er hat in den letzten Jahren vielfältige und wertvolle Erfahrungen im Männerbereich bis hin zur Bundesliga gesammelt. Diese gilt es nun, gemeinsam mit unserer jungen Mannschaft auf den Platz zu bringen."

Der 1,90 Meter große Deutsch-Marokkaner erlebte einen stetigen Aufstieg in seiner Karriere. 90 Regionalligaspielen (16 Tore) für Leverkusens Zweitvertretung von 2011 bis 2014 folgten 60 für den SC Verl (29 Treffer) und derer 33 für Dortmund II (19 Tore). Einem Halbjahr 3. Liga in Lotte (20 Spiele, sieben Tore) folgte der Sprung in die 2. Bundesliga zu Jahn Regensburg (38 Spiele, elf Tore), das er nach eineinhalb Jahren gen Stuttgart verließ.

Mitverantwortlich für Stuttgarts Bundesliga-Rückkehr

Beim VfB war er mit acht Toren in 28 Spielen - zweitbester Stuttgarter Torschütze hinter Nicolas Gonzalez - mitverantwortlich für die Bundesliga-Rückkehr. Im Oberhaus kamen in eineinhalb Jahren dann nur 16 Einsätze (zwei Treffer) hinzu. Nach einem Jahr beim zypriotischen Erstligisten Pafos FC ging es im Januar 2023 zum SV Sandhausen, wo er in elf Pflichtspielen ohne Treffer blieb. Nun sucht Al Ghaddioui in Freiburg sein Glück.

Wie lange der Routinier beim Drittliga-Zweiten unter Vertrag steht, ist nicht bekannt. Über Vertragsinhalte wurde wie in Freiburg üblich Stillschweigen vereinbart.

