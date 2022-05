Freiburg irritiert von "schwerem Geschütz" aus Leipzig wegen Fan-Artikel

Der SC Freiburg hat sich im Schal-Streit vor dem DFB-Pokalfinale irritiert über das "schwere Geschütz" von RB Leipzig gezeigt. Damit wird es wohl keine gemeinsamen Fanartikel zum Pokalfinale geben.

Rudi Völler hatte sich noch am Wochenende bei seiner offiziellen Abschiedsfeier als scheidender Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen an die beiden anwesenden Streithähne gewandt und ein Ende des "Schal-Gate" gefordert. Doch danach sieht es nicht aus - im Gegenteil.

Am Sonntagabend wies Sport-Club-Finanzvorstand Oliver Leki die jüngsten Vorwürfe aus Leipzig deutlich zurück. "Da war ich ein bisschen irritiert. Ich habe es etwas befremdlich gefunden, dass dann schweres Geschütz aufgefahren wurde und uns Respektlosigkeit vorgeworfen wurde", sagte Leki am Sonntagabend im SWR zu den Vorwürfen von Mintzlaff: "Schön fand ich es nicht, weil am Ende reden wir über einen Schal."

Leki: "Wenn das nicht der Fall ist, machen wir das nicht"

Die Freiburger hatten die Nutzung ihres Logos für gemeinsame Fanartikel mit Leipzig vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) untersagt. RB-Klubchef Mintzlaff warf den Breisgauern daraufhin mangelnden Respekt vor.

Freiburg mache diese Schals "ohnehin relativ selten". Es müsse auch "Verbindung zwischen den Vereinen" und "eine hohe Akzeptanz bei den Fans" geben, begründete Leki: "Wenn das nicht der Fall ist, machen wir das nicht. Wir hatten das schon vor mittlerweile sieben Wochen sehr klar mitgeteilt, dass wir das nicht wollen." Dieses Vorgehen habe für ihn "überhaupt nichts mit fehlendem Respekt zu tun".