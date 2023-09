Mause vorne unaufhaltsam: Ingolstadt schlägt Freiburg II klar

Der FC Ingolstadt hat zum zweiten Mal in Serie gewonnen und macht damit einen großen Sprung in der Tabelle. Die Schanzer sind nun Sechster, während Freiburg II einen Spieler verlor und Vorletzter bleibt. Ein FCI-Angreifer hatte am 4:1 einige Aktien.

Matchwinner für den FC Ingolstadt gegen den SC Freiburg II: Jannik Mause. IMAGO/Oryk HAIST