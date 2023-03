Fünfter Sieg in Folge: Auch BVB II kann Freiburg II nicht stoppen

Im Duell der Zweitvertretungen hat der SC Freiburg Borussia Dortmund bezwungen, feierte den fünften Sieg in Folge, bleibt Zweiter und verstärkt auch wieder die BVB-Sorgen im Abstiegskampf.

Der SC Freiburg II startete im Vergleich zum 3:0-Erfolg bei Viktoria Köln am vergangenen Montag mit drei Neuen: SCF-Coach Thomas Stamm schickte Atubolu, Makengo und Kehl für Sauter (Bank), Schmidt und Baur (beide nicht im Kader) auf den Platz.

BVB-II-Coach Jan Zimmermann musste dagegen nach dem 4:0-Sieg zuhause gegen Waldhof Mannheim dreimal wechseln: Collins, Aning und Pasalic ersetzten Kamara (gesperrt), Dams und Pohlmann (beide nicht im Kader).

Die Freiburger waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, der BVB war um defensive Stabilität bemüht. Viel ließen die Gäste gegen den spielstarken Tabellenzweiten allerdings nicht zu. Nach einem Eckball fiel Engelhardt der Ball vor die Füße, rund sieben Meter vor dem Kasten schlug der Freiburger aber über den Ball (8.).

In Minute 20 verzeichnete dann der BVB die erste Großchance des Spiels. Mit einem wuchtigen Schuss prüfte Pasalic SCF-Keeper Atubolu, der die Kugel nach vorne abwehrte. Dort verteidigte Ezekwem gegen den lauernden Njinmah mit hartem Körpereinsatz - Schiedsrichter Marc Philip Eckermann entschied nicht auf Foulspiel.

Vermeij mit der Doppelchance

Kurz darauf lag dann auf der Gegenseite die Führung in der Luft: Nach einer Flanke von der linken Seite prüfte Vermeij BVB-Schlussmann Lotka mit einem wuchtigen Kopfball. Diesen wehrte der Dortmunder nach vorne ab, wo der Freiburger mit seinem zweiten Versuch nur das Außennetz traf (24.). In der Folge tat sich bis zur Pause auf beiden Seiten wenig, die Freiburger ließen Ball und Gegner laufen, die Gäste standen kompakt und ließen bis zur Pause weiter kaum etwas zu.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Das Dortmunder Außennetz zappelte mal wieder, als Guttau mit seinem Linksschuss das Tor knapp verfehlte (53.). Nach und nach erhöhten die Gastgeber den Druck und wären in der 65. Minute beinahe von Dortmund beschenkt worden. Eine Freistoßflanke von Kehl klärte Collins in die falsche Richtung, sein Kopfball knallte zum Glück aus Sicht des BVB nur an die Latte (65.).

Engelhardt trifft nach Vermeijs cleverer Vorarbeit

In der 66. Minute belohnten sich die Hausherren dann aber selbst für ihren Aufwand. Mit einer gefühlvollen Flanke von der rechten Seite fand Treu in der Mitte Vermeij, der den Ball mit dem Kopf direkt auf den aufgerückten Engelhardt ablegte, der aus wenigen Metern zur Führung für die Freiburger einschob.

Die bis dato in Halbzeit zwei harmlosen Dortmunder meldeten sich in der 71. Minute zurück, als sich Pasalic und Njinmah am stark reagierenden Atubolu die Zähne ausbissen. Wenig später stoppte Treu mit einer perfekt getimten Grätsche Njinmah im letzten Moment (75.).

Ansonsten kamen die Gäste kaum noch gefährlich vor das Tor der Freiburger. Da der eingewechselte Stark eine Doppelchance nach Vorarbeit von Vermeij liegen ließ (81.), blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Zwingende Gelegenheiten ließen die Gastgeber jedoch bis zum Schluss nicht mehr zu, sodass die Freiburger letztlich verdient den fünften Sieg in Folge feierten.

Für den SC Freiburg II geht es am kommenden Wochenende sonntags (13 Uhr) zum FC Ingolstadt. Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund bekommt es zwei Stunden später zuhause mit Dynamo Dresden zu tun.