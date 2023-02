Trotz Chancenwucher: Freiburg II bezwingt Bayreuth

Die Zweitvertretung vom SC Freiburg springt zumindest vorübergehend auf Platz drei. Der Sport-Club verpasste es beim 2:0 gegen Bayreuth aber nach einer frühen Führung vorzeitig das Spiel zu entscheiden.

Die Zweitvertretung des SC Freiburg verlor keines der ersten drei Spiele nach dem Re-Start. Dennoch nahm Trainer Thomas Stamm im Vergleich zum 0:0 in Aue drei Änderungen vor: Weißhaupt, Fahrner und Breunig starteten für Röhl, Baur sowie Lee.

Bayreuth überwinterte als Tabellenschlusslicht, steigerte sich aber in diesem Jahr und schlug zuletzt Ingolstadt mit 1:0. Gegenüber dem knappen Sieg musste Coach Thomas Kleine aber den Gelb-Rot gesperrten Zejnullahu ersetzen. Für den 28-Jährigen begann Stockinger. Dazu rückte Heinrich nach seiner abgesessenen Gelbsperre für Hemmerich in die Startelf.

Fahrner sorgt für die frühe Führung

Stamm sollte mit der Hereinnahme von Fahrner ein glückliches Händchen beweisen. Denn keine fünf Minuten waren vergangen, als Bayreuth den Ball aus dem eigenen Sechzehner nicht geklärt bekam und Fahrner aus kurzer Distanz einnickte (4.).

Trotz des Rückstands blieben die Oberfranken ihrer Taktik treu, standen tief und lauerten auf Konter. Dennoch hatten die Gäste plötzlich nach einem Eckball die große Ausgleichschance: Atubolu ließ Schwarz' Kopfball nach vorne zu Ziereis abprallen, der per Kopf nur die Latte traf. Der Sport-Club klärte aber nur unzulänglich, sodass Stockinger aus der Distanz nochmal Atubolu prüfte (17.).

Atubolu im Glück - SCF verpasst vor der Pause dreimal das 2:0

Das Duell zwischen dem Außenspieler und dem Keeper stand in der Folge erneut im Mittelpunkt. Diesmal lenkte der Torwart Stockingers Schuss auf das eigene Tor, hielt die Kugel dann aber im Nachfassen auf der Linie fest (32.).

Im Anschluss erhöhte die U 23 den Druck und verpasste gleich dreimal das 2:0: Erst scheiterte Weißhaupt per Lupfer an Kolbe (36.), dann traf Engelhardt nach einer Unsicherheit des Schlussmanns nur den Außenpfosten (39.) und kurz vor der Pause klärte Schwarz Wiklöfs Versuch für seinen bereits geschlagenen Torhüter kurz vor der Linie (44.).

Lienhard trifft nur die Latte

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spielgeschehen unverändert. Freiburg kontrollierte, ließ aber wie schon in der letzten Viertelstunde vor der Pause die Kaltschnäuzigkeit vermissen - vor allem in Person von Vermeij: Der Kapitän scheiterte zunächst per Kopf an Kolbe (50.) und setzte kurze Zeit später einen Kopfball neben das Tor (59.).

Dies blieb unbestraft, weil Nollenberger zu unplatziert abschloss - der Angreifer schoss nur Atubolu an (65.). In der Schlussphase erhöhten die Gäste das Risiko, wodurch sich Räume für den Sport-Club ergaben. Doch Kapital schlugen die Hausherren daraus zunächst nicht, weil Weißhaupt wieder in Kolbe seinen Meister fand und Lienhard anschließend nur die Latte traf (82.).

Vermeij sorgt für den Schlusspunkt

In der Nachspielzeit machte dann Vermeij, der nach einem leichten Kontakt mit Groiß einen Elfmeter herausgeholt hatte, kurz vor dem Schlusspfiff vom Punkt den Deckel drauf (90.+4.), nachdem Lienhard eine Minute zuvor das 2:0 verpasst hatte (90.+3.).

Damit bleiben die Freiburger in diesem Jahr ungeschlagen und springen vorübergehend auf Platz drei. Bayreuth hingegen verliert auch sein zweites Auswärtsspiel im Jahr 2023.

Am 22. Spieltag geht es für Freiburg II nach Halle (Samstag, 14 Uhr). Bayreuth hat einen Tag später (14 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden zu Gast.