In der Vergangenheit waren die Kölner stets ein willkommener Gast im Breisgau. Nur eines der letzten 13 Heimspiele ging verloren (8-4-1), in der Vorsaison war der Sport-Club gar das einzige Team, das in der Liga sowohl das Hinspiel (2:0 in Freiburg) als auch das Rückspiel (1:0 in Köln) gewinnen konnte. Das 1:0 markierte dabei letztmals in der Liga den dritten Sieg in Folge. Den könnte der SCF auch heute feiern, nachdem die Auswärtsspiele gegen Mainz und Wolfsburg je mit 1:0 gewonnen wurden.