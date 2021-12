90+4: Freiburgerinnen klauen Köln den Sieg

Nach einer starken ersten Hälfte der Kölnerinnen haben die Frauen des SC Freiburg durch einen Last-Minute-Treffer dem FC am 11. Spieltag noch zwei Punkte vor der Nase weggeschnappt. Die Gäste kassierten ihre Gegentreffer jeweils in der Nachspielzeit der beiden Durchgänge.

Köln trifft früh

Die Gäste aus Köln starteten gut in die Partie, standen hoch und liefen die Freiburger Hintermannschaft mutig an. Dies wurde früh belohnt: Unter Druck gesetzt spielte die Freiburger Torhüterin Borggräfe der anlaufenden Beck das Leder genau in die Füße, die musste aus knapp zehn Metern nur noch zum 1:0 einschieben (8.).

Eine Viertelstunde später schlug der FC erneut zu: Nach einem Konter blieb Zawistowska im Eins-gegen-eins cool und legte die Kugel zum 2:0 ins linke untere Eck. In der Folge wachten auch die Gastgeberinnen auf und wurden offensiv aktiv. Kurz vor der Pause sorgte Fölmli nach Vorlage von Memeti für den Anschlusstreffer (45.+3), so ging es mit 2:1 in die Kabinen.

Freiburg schlägt erneut spät zu

Nach der Pause kam von beiden Teams wenig: Freiburg fehlten die Mittel, die Kölnerinnen schienen das Ergebnis über die Zeit bringen zu wollen. Alles sah nach einem Dreier für den FC aus, dann schlugen die Breisgauerinnen zu: Nach einer Ecke in der vierten Minute der Nachspielzeit schraubte sich Steuerwald in die Höhe und nickte die Kugel zum 2:2-Endstand ins lange Eck.

Tore und Karten 0:1 Beck (8') 0:2 Zawistowska (23') 1:2 Fölmli (45' +3) 2:2 Steuerwald (90' +4) Tore und Karten 0:1 Beck (8') 0:2 Zawistowska (23') 1:2 Fölmli (45' +3) 2:2 Steuerwald (90' +4) SC Freiburg Xhemaili (51. ) 1. FC Köln Moorrees (53. ), Beckmann (68. ), Pfluger (79. ) Freiburg Borggräfe - Stegemann , Steuerwald , Wittje , Vojtekova - Xhemaili , Knaak, Minge - Memeti , Fölmli , Müller Freiburg Aufstellung Borggräfe - Stegemann , Steuerwald , Wittje , Vojtekova - Xhemaili , Knaak, Minge - Memeti , Fölmli , Müller Einwechslungen 40. Karl für Müller

75. Fellhauer für Wittje

75. Kolb für Memeti

86. Zicai für Stegemann Reservebank Nuding (Tor), Wensing, Büchele Trainer: Kraus Köln Nelles - Donhauser , Nietgen, Moorrees , Rinast - Gudorf , Beck , Achcinska, Zawistowska - Wilde , Islacker Köln Aufstellung Nelles - Donhauser , Nietgen, Moorrees , Rinast - Gudorf , Beck , Achcinska, Zawistowska - Wilde , Islacker Einwechslungen 57. Beckmann für Gudorf

68. Pfluger für Wilde

86. Horvat für Donhauser

86. Barrett für Zawistowska Reservebank Calo, Müller-Prießen, Antonia Pimentel-Bauer Trainer: Glass Spielinfo Stadion Dreisamstadion Zuschauer 505 Spielinfo Anstoß 10.12.2021, 19:15 Uhr Stadion Dreisamstadion Freiburg Zuschauer 505

Somit bleibt der SCF in der Tabelle vor den Kölnerinnen und verteidigt Rang sieben, konnte sich mit dem Punkt aber auch nicht an Leverkusen vorbeischieben. Am 12. Spieltag empfängt Freiburg die TSG Hoffenheim, Köln bekommt es mit der SGS Essen zu tun.