Last-Minute-Ausgleich und Verlängerung: Deutschlands U-19-Frauen stehen im EM-Finale

Im Halbfinale der U-19-Europameisterschaft der Frauen in Belgien hat Deutschland eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Durch einen schnellen Doppelschlag ging Frankreich früh in Führung, doch die Deutschen blieben dran und belohnten sich in der Verlängerung.

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft der Frauen steht im EM-Finale gegen Spanien. IMAGO/Pro Shots