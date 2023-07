Trotz Niederlage gegen die Niederlande: Deutsche U-19-Frauen im EM-Halbfinale

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft bei den Frauen hat das Halbfinale bei Europameisterschaft erreicht - aufgrund der 1:3-Niederlage gegen die Niederlande jedoch nur als Tabellenzweiter.

Die Ausgangslage vor der Begegnung war klar. Nach den überzeugenden ersten beiden Auftritten (6:0 gegen Österreich und 2:0 gegen Belgien) hätte der DFB-Elf ein Remis für den Gruppensieg gereicht. In einem möglichen Dreiervergleich mit Österreich hätte gar eine Niederlage mit bis zu elf Toren Differenz im Vergleich zum Parallelspiel für das Weiterkommen gereicht.

Acikgöz mit der Führung

Deutschland hatte zunächst Probleme, fand sich in den ersten zehn Minuten hauptsächlich in der Defensive wieder und kassierte nach acht Minuten beinahe das 0:1. Huizenga tanzte ihre Gegenspielerin aus und sah Thomas im Rückraum. Mit einer Grätsche im letzten Moment klärte DFB-Rechtsverteidigerin Gloning zur Ecke.

Deutsch tauchte nach einer Passstafette rechts frei vor dem Tor auf, sie rutschte beim Abschluss jedoch weg und scheiterte an der gegnerischen Torhüterin (22.). Fünf Minuten später sollte es mit der Führung dann aber klappen: Linksverteidigerin Dilara Acikgöz hinterlief Bartz auf der linken Seite und wurde von dieser bedient. Acikgöz' Flankenversuch wurde abgefälscht und landete mit etwas Glück im Tor (27.).

Die Niederlande mit dem gerechten Ausgleich

Wenige Minuten später hatte die Elftal die große Chance zum Ausgleich. Eine Ecke von van Gool konnte zunächst weggeköpft werden, der Klärungsversuch landete jedoch bei Noordmann, die den Ball annahm und an die Latte setzte (35.). In Spielminute 42 mussten die DFB-Frauen dann doch den Ausgleich hinnehmen - gleichzeitig den ersten Gegentreffer im Turnierverlauf. Einen Abschluss von Huizenga fälschte Veit bei einer versuchten Klärungsaktion unhaltbar ins eigene Tor ab. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es folglich in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Niederländerinnen besser aus der Pause und hatten zunächst die besseren Möglichkeiten. Entsprechend gingen sie auch in Führung. Einen langen Ball aus dem Mittelfeld nahm Keukelaar volley und traf unhaltbar ins linke Eck (61.). Moll im Tor der DFB-Tor rettete in der Folge noch das ein oder andere Mal und verhinderte eine noch höheren Rückstand. Die DFB-Elf war indes um den Ausgleich bemüht, tat sich jedoch schwer und kam selten gefährlich vor das Tor der Gegnerinnen.

Direkter Vergleich geht an die Niederlande

Stattdessen kassierte die Elf von Kathrin Peter das dritte Gegentor. Mittelfeldspielerin Van Gool wurde im Sechzehner gelegt, den fälligen Strafstoß verwandelte die Gefoulte selber (81.). Deutschland war um Antwort bemüht, ein Tor sollte jedoch nicht mehr herausspringen, so dass es beim 1:3 aus deutscher Sicht blieb. Trotz der Niederlage zieht die DFB-Elf ins Halbfinale ein - jedoch nur als Gruppenzweiter, da der direkte Vergleich gegen die Niederländerinnen verloren ging. Österreich spielte gegen Belgien lediglich 3:3 - und scheidet damit aus.

Für die DFB-Juniorinnen steht am 27. Juli dann das Halbfinale an. Gegnerinnen sind dort entweder Frankreich, Island oder Spanien.