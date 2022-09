Frankreich droht Heurtel nach Russland-Wechsel mit Ausbootung

Vize-Europameister Frankreich droht Thomas Heurtel mit dem Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Der Point Guard ist nach Russland gewechselt.

Vize-Europameister Thomas Heurtel (33) wird wegen seines Vereinswechsels nach Russland vorerst wohl nicht mehr für die französische Nationalmannschaft auflaufen. Wie der nationale Verband FFBB am Donnerstag mitteilte, werde der Point Guard "für die nächsten internationalen Termine einschließlich der Olympischen Spiele 2024" ausgeschlossen, sofern er tatsächlich für Zenit St. Petersburg auflaufe.

Einjahresvertrag an der Newa

Heurtel hatte am Mittwoch einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bei Zenit unterschrieben. Die FFBB hatte bereits vor der Europameisterschaft festgelegt, Spieler aus russischen oder belarussischen Vereinen bis Kriegsende nicht mehr zu nominieren.

Vor dem Turnier hatte jeder Nominierte gar eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben müssen, dass er "nicht bei einem russischen oder weißrussischen Verein engagiert ist und nicht vorhat, einen Vertrag zu unterzeichnen".

Heurtel wechselt das erste Mal in seiner Laufbahn nach Russland. Zuvor war der Spielmacher in seinem Heimatland sowie in der Türkei und Spanien aktiv, zuletzt für Real Madrid.