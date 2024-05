Frankreich bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Frankreich zählt bei der EURO zu den Titelfavoriten. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der französischen Mannschaft in die EM 2024.

Mbappé und Co. wollen auch in Deutschland kräftig jubeln. IMAGO/Buzzi

Wie bei den letzten Turnieren geht Frankreich auch in die diesjährige Ausgabe der Europameisterschaft als eine der Top-Mannschaften ins Turnier. Nationaltrainer Didier Deschamps wird im Sommer mit einem Team, das auf jeder Position mit Weltklasse gespickt ist, nach Deutschland reisen.

Das beweist auch der Blick auf die Qualifikation. Ungeschlagen marschierten die Franzosen durch ihre Gruppe und verloren nur zwei Länderspiele seit der WM 2022 in Katar - beide ausgerechnet gegen Deutschland (1:2 und 0:2). Doch vor allem weiß die Equipe Tricolore, wie man in den wichtigen Momenten weit kommt: Der Weltmeister von 2018 stand seit 2016 bei drei der letzten vier großen internationalen Fußballturniere im Finale - einziges Manko: Nur eines konnten die Franzosen gewinnen.

Frankreichs Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Franzosen?

Um erstmals seit 2000 - damals noch mit Spielern wie Zinedine Zidane und Thierry Henry - den wichtigsten kontinentalen Titel in die Höhe zu stemmen, muss Frankreich erstmal die anspruchsvolle Gruppe D überstehen. Auf die Equipe Tricolore wartet mit Niederlande, Polen und Österreich starke Konkurrenz.

Den Anfang macht dabei das Team von Ralf Ragnick, das die Franzosen am Montag, den 17. Juni um 21 Uhr, in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zum Auftakt empfängt.

Vier Tage später (21. Juni, 21 Uhr) steht dann das vermeintlich Top-Spiel der Gruppe D gegen die Niederlande in der Leipziger Red Bull Arena an. Beide Mannschaften trafen bereits in der Qualifikation aufeinander, die Franzosen gewannen beide Spiele (4:0; 2:1).

Zum Abschluss der Gruppenphase erwartet die Franzosen am Dienstag, den 25. Juni (18 Uhr), das Duell mit den Polen im Signal-Iduna-Park.

Spielplan Gruppenphase:

Montag, 17. Juni, 21 Uhr:

Österreich - Frankreich | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf



Freitag, 21. Juni, 21 Uhr:

Niederland - Frankreich | Red Bull Arena, Leipzig



Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr:

Frankreich - Polen | Signal-Iduna-Park, Dortmund

Wer überträgt die Spiele von Frankreich bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass die ersten beiden Gruppenspiele der französischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden: Die ARD überträgt sowohl den Auftakt der Franzosen gegen die Österreicher, als auch den Klassiker gegen die Niederlande.

Bezüglich des letzten Spieltages herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell Frankreich - Polen fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhalten der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für 12 EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Franzosen?

Kylian Mbappé und Co. werden ab Anfang Juni für die Dauer der Europameisterschaft ihre Zelte im nordrhein-westfälischen Bad Lippspringe, nahe Paderborn, aufschlagen.

Die Trainingseinheiten sowie die Pressekonferenzen werden dabei in der Home-Deluxe-Arena des lokalen Zweitligisten stattfinden. Das Stadion bietet außerdem Quartier für zwei temporäre TV-Studios der UEFA und des größten französischen Fernsehsenders TF1.

Frankreichs mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe D würde der Zweite aus Gruppe F, bestehend aus Portugal, Georgien, Tschechien und der Türkei, warten.

Eine weitere Möglichkeit für die Equipe Tricolore ist ein Duell zwischen den beiden Zweitplatzierten der Gruppen D und E, in der sowohl Belgien als auch Rumänien sowie die Slowakei und die Ukraine um das Weiterkommen kämpfen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde Frankreich im Achtelfinale ein Duell mit dem Sieger der Gruppe B (mit Italien und Spanien, Gruppe C (rund um England) oder Gruppe E (inklusive Belgien) drohen.

Der französische Kader bei der EM 2024

Nach Angaben des französischen Fernsehsenders "TF1" wird Didier Deschamps seinen vorläufigen Kader für die Europameisterschaft - genauso wie Julian Nagelsmann - am 16. Mai in der Nachrichtensendung um 20 Uhr bekannt geben. Der 55-Jährige kann dabei auf einen Pool von talentierten Spielern zurückgreifen, die mit Routiniers wie Oliver Giroud einen guten Mix bilden.

Darüber hinaus haben sich viele Spieler seit dem dramatisch verlorenen WM-Finale gegen Argentinien vor eineinhalb Jahren noch einmal persönlich weiterentwickelt: Exemplarisch die Entwicklung des Ex-Gladbachers Marcus Thuram, der mit 24 Scorer-Punkten eine starke Saison in der Serie A spielt, oder William Saliba, der als Leader der Arsenal-Defensive zum wichtigen Baustein für Arsenal im Premier-League-Meisterschaftskampf wurde. Gepaart mit Superstars wie Mbappé oder Antoine Griezmann zählt die Equipe Tricolore zu den großen Favoriten auf den Titel.

Für die Mission, zum dritten Mal Europameister zu werden, muss der Nachbar allerdings einen schmerzhaften Ausfall verkraften: Der ehemalige Bayern-Spieler Lucas Hernandez riss sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals Dortmund gegen Paris das Kreuzband und wird aufgrund der Verletzung im Sommer nicht mit der Nationalmannschaft über den Rhein reisen.