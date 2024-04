EM-Geschichte - Die Fußball-EURO im Überblick

Im Sommer 2024 findet zum 17. Mal eine Fußball-Europameisterschaft statt. Hier ein Überblick über die bisherigen Turniere.

Wann war die erste EM?

Die erste Europameisterschaft wurde 1960 in Frankreich ausgetragen und damit 30 Jahre nach der ersten Weltmeisterschaft. Bei der Endrunde traten mit Gastgeber Frankreich, dem späteren Sieger aus der Sowjetunion, dem Finalteilnehmer Jugoslawien und der Tschechoslowakei nur vier Mannschaften an.

Wer hat die meisten EM-Titel?

Zwei Nationalmannschaften sind mit jeweils drei EM-Titeln die Erfolgreichsten. Deutschland holte sich 1972, 1980 und 1996 den Titel. Spanien siegte 1964, war im Finale 2008 gegen Deutschland erfolgreich und verteidigte 2012 den Titel.

Übersicht mit allem Austragungsländern

1960: Frankreich

1964: Spanien

1968: Italien

1972: Belgien

1976: Jugoslawien

1980: Italien

1984: Frankreich

1988: Deutschland

1992: Schweden

1996: England

2000: Belgien/Niederlande

2004: Portugal

2008: Österreich/Schweiz

2012: Polen/Ukraine

2016: Frankreich

2021: Europaweit

2024: Deutschland

Welche Länder haben die EM schon gewonnen?

Auf die Rekordsieger Deutschland und Spanien folgen mit jeweils zwei Titel Frankreich und Italien. Mit der Sowjetunion, Tschechoslowakei, Portugal, der Niederlande, Dänemark und Griechenland waren sechs weitere Nationen einmal erfolgreich.

Wer hat die erste EM gewonnen?

Im Finale in Paris 1960 setzte sich die UdSSR die Krone auf. Jugoslawien ging in der ersten Halbzeit durch Milan Galic in Führung, im zweiten Durchgang glich Slava Metreveli aus, ehe in der Verlängerung Viktor Ponedelnik zum 2:1-Enstand für die Sowjetunion traf.

Wie oft war Deutschland Gastgeber einer EM?

Deutschland war bislang nur einmal Gastgeber der Europameisterschaft. 1988 wurde in acht westdeutschen Städten die EM ausgetragen. Die DFB-Auswahl verlor daheim im Halbfinale gegen den späteren Sieger Niederlande. Im Sommer 2024 folgt nun die zweite Ausgabe in der Bundesrepublik.

Die Städte der EM-Finals

1960: Paris

1964: Madrid

1968: Rom

1972: Brüssel

1976: Belgrad

1980: Rom

1984: Paris

1988: München

1992: Göteborg

1996: London

2000: Rotterdam

2004: Lissabon

2008: Wien

2012: Kiew

2016: Paris St. Denis

2021: London

2024: Berlin