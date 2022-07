Formel 1 verurteilt "völlig inakzeptable Kommentare" unter Fans

Nachdem in sozialen Medien mehrere User von sexistischen und homophoben Kommentaren im Rahmen des Großen Preis von Österreich berichtet hatten, hat die Formel 1 nun mit einem Statement reagiert.

Am Rande des Rennens in Spielberg soll es zu mehreren diskriminierenden Kommentaren unter Fans gekommen sein. IMAGO/GEPA pictures

Die Formel 1 hat mit einem schriftlichen Statement auf Beleidigungen unter Fans in Spielberg reagiert. Darin war von "völlig inakzeptablen Kommentaren" beim Großen Preis von Österreich die Rede.

"Wir nehmen diese Angelegenheiten sehr ernst", hieß es weiter in der Mitteilung am Sonntagvormittag in Spielberg. "Solches Verhalten wird nicht toleriert, alle Fans sollten respektvoll behandelt werden."

Demnach steht die Formel 1 bereits mit dem Veranstalter und dem Sicherheitsdienst in Kontakt und will auch mit den Personen reden, die die Vorfälle gemeldet haben. In sozialen Netzwerken wird von sexistischen, rassistischen und homophoben Kommentaren berichtet.