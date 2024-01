Formel-1-Saisonstart 2024: Alle Infos im Überblick

Ende Februar ist es wieder soweit: Die Formel 1 startet in Bahrain in ihre neue Saison 2024. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Nach der jahrelangen Dominanz von Lewis Hamilton (Mercedes) triumphierte in den vergangenen drei Formel-1-Saisons stets Max Verstappen, der in seinem Red Bull auch 2023 zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge war. Lediglich dreimal stand der Belgier im letzten Jahr nicht ganz oben auf dem Podium.

Wann startet die Formel 1 2024?

Verstappens Mission, den vierten Weltmeistertitel in Serie einzutüten, startet Ende Februar. Dann nämlich beginnt die neue Formel-1-Saison am Donnerstag, den 29. Februar, mit dem 1. und 2. Freien Training in Bahrain. Nachdem am darauffolgenden Freitag (1. März) sowohl das 3. Freie Training als auch das Qualifying stattfinden, steht schließlich am Samstag (2. März) der Große Preis von Bahrain auf dem Programm (16 Uhr).

Wo finden die Rennen der Formel 1 2024 statt?

Die Formel 1 gastiert 2024 in insgesamt 21 Ländern, jedoch an 24 verschiedenen Orten. Neben Italien, wo sowohl in Imola als auch in Monza gefahren wird, finden drei Rennwochenenden in den US-Städten Austin (Texas), Las Vegas (Nevada) und Miami (Florida) statt. Während der Imola-GP in der vergangenen Saison aufgrund von Überschwemmungen nicht durchgeführt werden konnte, mussten 2023 auch die chinesischen Formel-1-Fans wegen der zu diesem Zeitpunkt kritischen Covid-Lage auf das Rennen in Shanghai verzichten. In der neuen Saison sollen beide Standorte nun ihr Comeback feiern, was einen historischen Höchstwert von 24 Grands Prix in einer Saison bedeuten würde.

Alle Grands Prix der Formel-1-Saison 2024 im Überblick:

Grand Prix von Bahrain: 29. Februar bis 2. März, Manama-Sakhir

Grand Prix von Saudi Arabien: 7. März bis 9. März, Jeddah

Grand Prix von Australien: 22. März bis 24. März, Melbourne

Grand Prix von Japan: 5. April bis 7. April, Suzuka

Grand Prix von China: 19. April bis 21. April, Shanghai

Miami Grand Prix: 3. Mai bis 5. Mai, Miami (Florida)

Grand Prix der Emilia Romagna: 17. Mai bis 19. Mai, Imola

Grand Prix von Monaco: 24. Mai bis 26. Mai, Monte Carlo

Grand Prix von Kanada: 7. Juni bis 9. Juni, Montréal

Grand Prix von Spanien: 21. Juni bis 23. Juni, Barcelona

Grand Prix von Österreich: 28. Juni bis 30. Juni, Zeltweg-Spielberg

Grand Prix von Großbritannien: 5. Juli bis 7. Juli, Silverstone

Grand Prix von Ungarn: 19. Juli bis 21. Juli, Budapest

Grand Prix von Belgien: 26. Juli bis 28. Juli, Spa-Francorchamps

Grand Prix der Niederlande: 23. August bis 25. August, Zandvoort

Grand Prix von Italien: 30. August bis 1. September, Monza

Grand Prix von Aserbaidschan: 13. September bis 15. September, Baku

Grand Prix von Singapur: 20. September bis 22. September, Singapur

Grand Prix der USA: 18. Oktober bis 20. Oktober, Austin (Texas)

Grand Prix von Mexiko: 25. Oktober bis 27. Oktober, Mexiko City

Grand Prix von Brasilien: 1. November bis 3. November, Sao Paulo

Grand Prix von Las Vegas: 21. November bis 24. November, Las Vegas (Nevada)

Grand Prix von Katar: 29. November bis 1. Dezember, Losail

Grand Prix von Abu Dhabi: 6. Dezember bis 8. Dezember, Abu Dhabi

Der Rennkalender 2024 im Überblick

Alle Sprintrennen in der Übersicht:

China (Shanghai): 20. April

USA (Miami, Florida): 4. Mai

Österreich (Spielberg): 29. Juli

USA (Austin, Texas): 20. Oktober

Brasilien (Sao Paulo): 2. November

Katar (Losail): 30. November

Zum Thema Die Fahrer und Teams 2024

Wo wird die Formel 1 übertragen?

Auch in der neuen Saison ist "Sky" in Deutschland die erste Adresse, wenn es um die Übertragung der Formel 1 geht. Dort laufen nicht nur alle Rennen und Sprintrennen, sondern auch alle Trainings sowie das jeweilige Qualifying. Zudem zählt zum Angebot des Pay-TV-Senders auch eine ausführliche Berichterstattung vor und nach den Rennen.

Doch auch Free-TV-Zuschauer dürfen sich auf die neue Saison freuen, wenngleich in vergleichsweise etwas abgeschwächter Form. Im Zuge einer Kooperation mit "Sky" hat sich RTL die Rechte an sieben Rennen gesichert - inklusive einiger Highlights der Rennsaison. Neben dem Auftakt in Bahrain (2. März) überträgt der Kölner Sender zusätzlich live aus Budapest (21. Juli), Spa-Francorchamps (28. Juli), Zandvoort (25. August), Monza (1. September), Baku (15. September) sowie Las Vegas (24. November).