Formcheck: Anton meldet Ansprüche an - Kimmich weit entfernt

Noch 106 Tage bis zum EM-Auftakt der DFB-Elf. Der kicker wertet die Leistungen der 47 EM-Kandidaten im Monat Februar aus.

Die heiße Phase vor der Heim-EM 2024 ist angebrochen. Der kicker hat eine Liste von 47 Profis zusammengestellt, die für Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frage kommen dürften.

Aufgeteilt nach den sieben taktischen Positionen der kicker-Rangliste checkt der kicker Monat für Monat die jeweils aktuelle Form der EM-Kandidaten. Grün signalisiert "voll in EM-Form", Rot steht für "aktuell nicht in EM-Form" (möglicherweise auch aus Verletzungsgründen) und Gelb bedeutet "EM-Kandidat, darf aber nicht nachlassen".

Ter Stegen feiert Comeback

Marc-André ter Stegen feierte nach drei Monaten Zwangspause sein Comeback beim FC Barcelona und blieb mit den Katalanen im Februar ungeschlagen. Einen Monat ohne Pflichtspielsieg erlebte dagegen Kevin Trapp mit Eintracht Frankfurt. Auch Trapp, im Januar noch gut in Form, hatte daran seinen Anteil, sah er doch unter anderem beim 3:3 in Freiburg bei einem Gegentreffer unglücklich aus.

Hummels in der Liga nur noch Ersatz

In Top-Form präsentierte sich Waldemar Anton im vergangenen Monat und empfahl sich für eine mögliche erste DFB-Nominierung. Defensiv stark überzeugte er auch in der Offensive mit einem Tor im Pokal gegen Leverkusen sowie zwei Assists in der Bundesliga. Dort kam Mats Hummels nur zu zwei Kurzeinsätzen und verbrachte zwei Partien komplett auf der Bank. Bei seinem einzigen Startelfeinsatz im Februar - in der Champions League in Eindhoven - wurde nach seiner Abwehrgrätsche ein Strafstoß gegen ihn gepfiffen.

Neue Position für Kimmich: Weit von Top-Form entfernt

Erneut ist kein Spieler auf der defensiven Außenbahn in guter Form gewesen. Und das, obwohl die Position Zuwachs bekommen hat. Nachdem sich Bundestrainer Julian Nagelsmann festgelegt hat, dass Joshua Kimmich für hinten rechts eingeplant ist, wurde dieser auch im kicker-Formcheck umgruppiert. Gegen Leipzig spielte er erstmals wieder auf dieser Position, erhielt die Note 3 - eine bessere Leistung bot er in diesem Kalenderjahr noch nicht.

Andrich zeigt ungewohnte Qualitäten - Can und Goretzka fallen ab

Toni Kroos behielt seine gute Form aus dem Januar, sein Comeback im Nationalteam wurde jüngst bestätigt. In den Vordergrund spielte sich auch Leverkusens Robert Andrich, der im Februar keine Sekunde verpasste und sich mit zwei Toren und einer Vorlage auch ungewohnt offensivstark zeigte. Dortmunds Emre Can und Bayerns Leon Goretzka sind dagegen außer Form, bei jeweils fünf benoteten Spielen erhielten beide je dreimal die Note 4,5 oder schlechter.

Havertz kommt bei Arsenal in Fahrt - Wirtz wird immer besser

Im offensiven Mittelfeld konnte Florian Wirtz noch einmal eine Schippe drauf legen, verbesserte seinen Notenschnitt auf einen sensationellen Wert von 2,20. Zudem war er mit fünf Assists auch sehr effizient. Dies kann auch Arsenals Kai Havertz von sich behaupten, der bei den Gunners mit zwei Toren und zwei Vorlagen überzeugte. Leverkusens Jonas Hofmann dagegen verlor seinen Stammplatz bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Chris Führich als einziger Lichtblick

Während Stuttgart Chris Führich auf konstant hohem Niveau beeindruckte, gibt es von den anderen drei Anwärtern auf dieser Position kaum Positives zu berichten. Serge Gnabry fehlt weiterhin verletzt, Karim Adeyemi gab immerhin sein Kurz-Comeback nach Verletzungspause. Und Leroy Sané? Bereitete er zum Monatsauftakt gegen Gladbach immerhin noch ein Tor vor, lesen sich seine Note in den Folgespielen wie folgt: 5-5-5-4.

Beier noch ohne Länderspiel, aber in herausragender Verfassung

Im Sturm konservierten die beiden Spieler ohne Länderspielerfahrung, Deniz Undav und Maximilian Beier, ihre Leistung aus dem Januar. Und zwar so, dass beide je einmal sogar als Spieler des Spieltags vom kicker gekürt wurden: Undav am 20. Spieltag dank dreier Scorerpunkte in Freiburg, Beier am 23. Spieltag nach seinem Doppelpack in Dortmund. Timo Werner blieb bei Tottenham zwar ohne zählbaren Erfolg, die Spurs bestritten im kompletten Februar aber auch nur drei Pflichtspiele.

Christoph Huber