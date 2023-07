Fofana verlässt Lens für Al-Nasr - wird aber Anteilseigner

Im vergangenen Sommer waren noch zahlreiche europäische Topklubs hinter ihm her, nun zieht es Seko Fofana in die Wüste zu Al-Nasr, wo er auf Cristiano Ronaldo treffen wird. Dem RC Lens bleibt er dennoch verbunden.

Lens muss nach dem Abgang von Lois Openda nach Leipzig aus sportlicher Sicht den nächsten herben Verlust hinnehmen. Kapitän Seko Fofana wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Nasr. Zu dem Verein, für den auch Cristiano Ronaldo aufläuft. Für Fofana werden "The Athletic" zufolge 25 Millionen Euro Ablöse fällig, im Wüstenstaat erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Fofana war 2020 für rund 8,5 Millionen Euro aus Udine nach Lens gewechselt und hatte sich seither zum Leistungsträger und Kapitän beim französischen Vizemeister der abgelaufenen Saison entwickelt. In drei Jahren im Verein absolvierte er 135 Spiele in der Ligue 1, dabei gelangen ihm 18 Tore und zwölf Vorlagen. Nun verlässt er den Verein auf dem Zenit. Gekommen war er, da war Lens gerade aufgestiegen, in der kommenden Saison wird der Verein in der Champions League an den Start gehen - dann jedoch ohne seinen ehemaligen Kapitän.

Fofana wird Anteilseigner in Lens

Lens' Geschäftsführer Arnaud Pouille ließ es sich zum Abschied nicht nehmen, "im Namen des Vereins einen vorbildlichen Kapitän zu würdigen, der drei Saisons lang glänzte und den Weg vorgab." Fofana sei gekommen, als der Verein aufgestiegen ist und habe in seiner Zeit Angebote von Champions-League-Vereinen ausgeschlagen.

Zugleich kündigte er an, dass Fofana der erste Spieler werde, der nach seinem Abgang Anteilseigner beim Verein wird. Dies sei "ein starker Akt, der unsere Beziehung langfristig verankert und Sekos Vertrauen in die Zukunft des Klubs unterstreicht."

Kann Fofana registriert werden?

Unklar ist jedoch noch, ob und wann Al-Nasr Fofana für den Spieltbetrieb registrieren kann. Nach aktuellem Stand ist es dem Verein aus Saudi Arabien nicht möglich, Spieler zu registrieren. Selbiges gilt auch für den Transfer von Marcelo Brozovic. Hintergrund ist ein Urteil der FIFA-Streitschlichtungskammer (DRC) vom 5. Oktober 2021, das den Transfer Ahmed Musas von Leicester City zu Al-Nasr betrifft.