Flicks erster DFB-Kader: Drei Neulinge, Müller und Reus dabei

Der deutschen Nationalmannschaft stehen drei WM-Qualifikationsspiele bevor. Am Freitag gab Hansi Flick seinen ersten Kader als Bundestrainer bekannt.

In sechs Tagen geht es für die deutsche Nationalmannschaft wieder los. Am Donnerstag trifft das Team von Neu-Trainer Hansi Flick in St. Gallen auf Liechtenstein, um in der WM-Quali Boden gut zu machen. Für den derzeitigen Tabellendritten geht es drei Tage später in Stuttgart gegen Spitzenreiter Armenien weiter, Flicks erste Länderspielperiode endet mit einem Auswärtsspiel in Island.

Neben etlichen Stammkräften - Toni Kroos ist nicht mehr dabei - berief Flick für sein erstes Aufgebot unter anderem drei Neulinge und zugleich U-21-Europameister: Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg, Freiburgs Nico Schlotterbeck und Hoffenheim-Neuzugang David Raum. Sie alle, wie auch Florian Wirtz und Ridle Baku, hatten Anfang Juni beim 1:0-Sieg im Finale gegen Portugal auf dem Platz gestanden.

Raum hatte in der vergangenen Saison mit 15 Torvorlagen maßgeblichen Anteil am Fürther Aufstieg in die Bundesliga, Schlotterbeck ist nach zwei starken Vorstellungen zu Beginn der Saison neben Moussa Diaby der einzige Bundesliga-Profi, der es zweimal in die kicker-Elf des Tages schaffte. Und Adeyemi traf in acht Pflichtspielen in dieser Saison bereits siebenmal.

Flick nominierte außerdem Mahmoud Dahoud, dessen letztes Länderspiel vom November 2020 datiert. Außerdem dabei: Thomas Müller, der bei der EM sein Comeback im DFB-Trikot gefeiert hatte, sowie Marco Reus, der aus Belastungsgründen freiwillig auf das kontinentale Turnier verzichtet hatte. Mario Götze, der bei der PSV als Spielmacher wieder aufblüht, wurde nicht berufen.

Der DFB-Kader im Überblick:

Wer ist Karim Adeyemi? Lesen Sie hier das ausführliche Interview mit dem Salzburger Shootingstar über seine Karriere und das frühe Aus beim FC Bayern.

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr: Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (FC Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Mahmoud Dahoud, Marco Reus (beide Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (alle FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz, Timo Werner (beide FC Chelsea), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)