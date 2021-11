Flick verzichtet in Armenien auf ein Quartett

Das DFB-Team tritt am kommenden Sonntag in Armenien zum abschließenden WM-Qualifikationsspiel an. Vier Spieler aus dem Liechtenstein-Kader werden die Reise nicht mit antreten.

Wie der Verband am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein (9:0) einen Tritt an den Hals abbekam und laut DFB-Mitteilung "dadurch nicht einsatzfähig ist", sowie Manuel Neuer, Marco Reus (beide Belastungssteuerung) und Antonio Rüdiger, der wegen einer Gelbsperre nicht hätte auflaufen dürfen. Julian Draxler war wegen einer Muskelverletzung bereits in Wolfsburg ausgefallen und wird auch in Erewan nicht mit dabei sein.

Die DFB-Auswahl bestreitet ihr Abschlusstraining am Samstag noch in Wolfsburg, am Nachmittag geht es Richtung Armenien. Die deutsche Mannschaft war bereits vor der Partie gegen Liechtenstein für die WM qualifiziert.

