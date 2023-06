Flick fehlen "Argumente" und Völler stellt die Qualitätsfrage

Auch Bundestrainer Hansi Flick war der Frust nach dem Auftritt gegen Kolumbien anzusehen. Dennoch stellte er sich vor die Spieler, während Sportdirektor Rudi Völler erstmals die Qualitätsfrage mit Blick auf die Spieler stellte.

Einmal mehr experimentierte Flick bei seiner Aufstellung, was allerdings keinerlei positive Effekte zeigte. Im Gegenteil: Die Nationalelf zeigte auf dem gesamten Platz und auf allen Positionen Schwächen beim 0:2 auf Schalke gegen Kolumbien. Flick war im Interview bei RTL entsprechend "sehr enttäuscht, dass wir das nicht umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben". Vor allem für die Fans tue es ihm leid, denn am Ende war sein Fazit: "Wir wollten was ausprobieren, das ging aber in die Hose."

Etwas ratlos sagte Flick: "Was soll ich sagen? Die Argumente sind nicht auf unserer Seite, deswegen muss man das ganz klar analysieren." Da dürfte zumindest über die Dreierkette gesprochen werden. Denn nach der Umstellung auf eine Viererreihe wurde es immerhin besser. "Da haben wir mehr Druck auf den Gegner bekommen."

Auch Flick kann nicht wegdiskutieren, dass sich das Nationalteam derzeit in einer Abwärtsspirale befindet. "Es ist im Moment so ein Kreislauf und den müssen wir durchbrechen." Den Spielern wollte er dabei den Willen nicht absprechen. "Sie wollen und haben es auch versucht." Auch dem Training bestätigte Flick ein gutes Niveau.

Sein Optimismus verließ Flick zumindest vor der Kamera noch nicht. Er sei weiter davon überzeugt, dass seine Mannschaft im September, wenn die nächsten Länderspiele anstehen, ein anderes Gesicht zeigen werde.

"Hansi Flick ist die ärmste Sau"

Sportdirektor Rudi Völler wirkte da im Gespräch bei RTL weniger zuversichtlich und stellte erstmals die Qualitätsfrage. "Das war zu wenig", stellte er nüchtern fest und war der Meinung, dass "Hansi Flick die ärmste Sau ist", da er ja schließlich alles versuche, um erfolgreich zu sein.

"Am Ende des Tages haben wir nicht die Qualität wie vor ein paar Jahren", urteilte Völler und ist sich sicher, dass im Herbst einige Spieler nicht mehr dabei sein werden. "Da fehlt es bei dem einen oder anderen an der Topqualität." Wir müssen dann so trainieren und taktisch aufstellen, dass wir trotzdem nächstes Jahr eine gute EM spielen. Ich weiß, das hört sich im Moment wie Durchhalteparolen an."