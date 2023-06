Flicks "kompromissloser" Kurs ins Verderben - Die Nationalelf verliert jede Orientierung

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Juni-Testspiel in den Sand gesetzt und sich ein Jahr vor der Heim-EM mit einem verheerenden Gesamtbild in die Sommerpause verabschiedet. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Sah seine Mannschaft in einem alarmierenden Zustand: Bundestrainer Hansi Flick. AFP via Getty Images

Wie schon zuvor beim 3:3 gegen die Ukraine und der 0:1-Niederlage in Polen zeigte der immer wahlloser erscheinende Experimentierkurs von Bundestrainer Hansi Flick keinerlei positiven Auswirkungen. Stattdessen hinterließ die DFB-Auswahl bei der völlig verdienten 0:2-Niederlage gegen Kolumbien erneut einen total verunsicherten sowie über weite Strecken zusammenhanglosen und schwerfälligen Eindruck.

Die gellenden Pfiffe der Zuschauer in der Veltins-Arena werden den DFB-Entscheidern um Rudi Völler noch lange in den Ohren klingen. Der Sportdirektor hatte vor dem Saison-Abschluss bereits eine Jobgarantie für Flick auch im Falle einer Pleite ausgesprochen. Ob diese noch gültig sein kann, ist angesichts der erneuten Trostlos-Vorstellung ohne jegliche Fortschritte zu hinterfragen. Flicks Ankündigung, "im September sieht alles ganz anders aus", klingt nur noch wie eine Durchhalteparole. Ein Jahr vor der EM scheinen der Bundestrainer und seine Mannschaft vielmehr jede Orientierung verloren zu haben.

Aufstellung in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar

"Ich werde kompromisslos meinen Weg gehen", hatte Flick am Vortag angekündigt. Und zu dieser markig-trotzigen Aussage passte, dass er wie schon in Bremen gegen die Ukraine und in Warschau gegen Polen eine Aufstellung wählte, die in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar war. In der Abwehr probierte er auch zum dritten Mal die Dreierkette, allerdings mit dem etatmäßigen defensiven Mittelfeldspieler Emre Can als Abwehrchef. Auf der Bank mussten die gelernten Innenverteidiger Thilo Kehrer, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter diese Entscheidung als kollektives Misstrauensvotum begreifen.

Gündogans Potenzial verschenkt

Auch für die Rückkehr von Champions-League-Gewinner Ilkay Gündogan hatte sich Flick eine nicht nachvollziehbare Variante überlegt. Der Kapitän von Manchester City durfte bei seinem ersten Länderspiel in diesem Jahr nicht, wie er es im Verein gewohnt ist, eine zentrale Schlüsselposition einnehmen. Die bekamen von Flick Leon Goretzka und Jamal Musiala zugeschrieben. Gündogan wurde auf der Position des linken Halbstürmers geparkt, wo er oft vergeblich auf Zuspiele wartete. Der Kapitän hatte in der ersten Halbzeit lediglich 25 Ballkontakte. Nur Kai Havertz, der einen sehr verlorenen Eindruck hinterließ, war von den deutschen Feldspielern noch weniger eingebunden. In dieser Nebenrolle ist Gündogans Potenzial verschenkt.

Flick trennt sich zu spät von wirren Experimenten

Wer geglaubt hatte, dass Flick seine Mannschaft in der Halbzeit neu formieren und antreiben würde, sah sich bitter enttäuscht. Das billige 0:1 spielte vielmehr die auch in den vergangenen Testspielen offensichtliche Anfälligkeit wider: Einen Ballverlust von Emre Can und ein schlechtes Stellungsspiel von Robin Gosens nutzte Kolumbien zur Führung. Wie schon gegen die Ukraine trennte sich Flick erst da, mit dem Rücken zur Wand , von seinen wirren Experimenten: Die Umstellung auf Viererkette, die Hereinnahme von Niclas Füllkrug und die Versetzung von Gündogan auf die Doppelsechs waren zu späte Zeichen, dass es nun tatsächlich um das ging, worum es eigentlich von Anfang an hätte gehen müssen: Um das Ergebnis.

Das stimmte wieder nicht, wie so oft in dieser Saison und vor allem bei der WM. Nur drei Siege in elf Saisonspielen sind ein Beleg für den in höchstem Maße alarmierenden Zustand 360 Tage vor der EM.