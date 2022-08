WM-Aus: Finnlands Powerplay ist zu viel für den DEB-Nachwuchs

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat sich nach großem Kampf von der Eishockey-WM in Kanada verabschiedet. Finnland zeigte im Viertelfinale in Edmonton ein überragendes Powerplay und steht im Halbfinale.

Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter, das die Vorrundengruppe B mit sechs Punkten auf dem dritten Platz abgeschlossen hatte, verlor in der Runde der letzten Acht mit 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) gegen Finnland. Das DEB-Team lag gegen den favorisierten Kontrahenten schon nach vier Minuten zurück.

Eine klasse Kombination der Finnen mit einem doppelten Doppelpass führte zum 1:0 durch Kasper Simontaival. Der Suomi-Nachwuchs drehte weiter auf und zeigte, wie schon im bisherigen Turnierverlauf (9 von 16), sein überragendes Powerplay. DEB-Kapitän Luca Münzenberger musste auf die Strafbank, Finnland erhöhte nach Simontaivals Zuspiel durch Roni Hirvonen (12.).

Deutschland, bis dahin überfordert, nutzte aber ebenfalls die erste Überzahl und meldete sich durch ein Abstaubertor von Bennet Roßmy nur eine Minute nach dem 0:2 mit dem 1:2 im Spiel an. Nach einer weiteren Strafe für das DEB-Team stellte Roby Järventie (15.) erneut mit einem Spieler mehr auf dem Eis den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dabei blieb es bis zur Sirene.

Hänelt macht es nochmal spannend

Im zweiten Drittel hatte sich das Abstreiter-Team besser auf die Finnen eingestellt, gestaltete das Spiel offen, überstand auch eine Überzahlsituation und schaffte tatsächlich wieder den Anschluss: Haakon Hänelt bediente Rossmy, der mit dem Rücken zum Tor den Puck annahm und aus der Drehung im linken Toreck versenkte (38.).

Finnland erhöhte im Schlussdrittel wieder die Schlagzahl, die DEB-Auswahl wehrte aber zunächst eine Überzahlsituation ab. Das nächste Powerplay der Finnen saß dann allerdings. Roby Järventie drosch den Puck in den linken Winkel (47.) und erhöhte mit dem 4:2 den Druck auf Deutschland. Der DEB-Nachwuchs wehrte sich nach Kräften, kassierte aber gut vier Minuten vor dem Ende ein weiteres Tor in Unterzahl. Joel Maatta nahm vor dem Tor den Puck an, zog ihn geschickt zurück und traf ins linke Eck.

Finnland darf weiter vom WM-Titel träumen, Deutschland dagegen kommt nach vier Powerplay-Gegentoren einmal mehr nicht über das Viertelfinale hinaus.